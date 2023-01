﻿So viel Silvestermüll liegt in diesem Jahr auf Hannovers Straßen und Plätzen

Hannover. Auch in diesem Jahr war es auf vielen Plätzen in der Region am 1. Januar das gleiche Bild: Müll und Überreste der Silvesternacht. Dabei ist trotz des Verbotes von Feuerwerkskörpern in Hannover laut dem Entsorgungsunternehmen Aha so viel Müll zusammengekommen wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie. „Es waren schätzungsweise etwa 50 Kubikmeter Müll“, teilt Sprecherin Helene Herich mit.

Besonders viel Müllaufkommen habe es in diesem Jahr am Lister Platz gegeben. Zudem seien insgesamt auffallend viele Feuerwerksbatterien und auch Raketen aufgesammelt worden, weniger klassische Böller, so die Unternehmenssprecherin.

Da viele Menschen nach dem Böllern ihren Müll nicht wegräumen, bedeutet zugleich Mehrarbeit für andere: Bereits ab 8 Uhr seien laut Herich am Neujahrstag 22 Aha-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtreinigung mit Laubblasgeräten und Besen durch die Innenstadt und die Lister Meile gezogen. Mit Unterstützung von sechs Kehrmaschinen hätten sie allerlei Böllerreste, Verpackungsmüll und kaputte Flaschen entsorgt.

„Die Reinigung in der Innenstadt erfolgte im Rahmen der üblichen Reinigung an einem Wochenende im Bereich City. Die Reste von Böllern und Raketen in den einzelnen Stadtteilen werden in den kommenden Tagen mit der Routinereinigung entfernt“, erklärt Herich. Dort, wo besonders viel Silvestermüll angefallen sei, werde Aha zusätzlich reinigen.