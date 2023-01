﻿Böller, Party, Polizei: Tausende Menschen feiern in Hannovers Innenstadt

Silvester in Hannover: Tausende Menschen haben in der Innenstadt gefeiert.

Hannover. Vor genau einem Jahr glich Hannover in der Silvesternacht in großen Teilen einer Geisterstadt, die wegen der Corona-Beschränkungen von einem enormen Polizeiaufgebot bewacht wurde. Zum heutigen Jahreswechsel bot sich ein komplett anderes Bild: Tausende Menschen feierten in der City. Vor allem am Steintorplatz begrüßten Feiernde das neue Jahr mit Feuerwerk – obwohl das Böllern dort eigentlich untersagt war. Ob es zu Zwischenfällen oder Verletzungen kam, war in der Nacht noch unklar.

Silvester in Hannover: Tausende Menschen haben in der Innenstadt gefeiert. © Quelle: Frank Tunnat

„Wir sind froh, endlich mal wieder ein normales Silvester feiern zu können“, sagt ein Familienvater. Er steht mit einer Packung Raketen an der Langen Laube, auf der anderen Seite der Böllerverbotszone am Steintorplatz. „Wir gehen einfach spazieren und feuern ein paar Raketen ab.“ Genau das haben auch vier junge Männer vor, die mit dem Auto aus Peine gekommen sind. Einer von ihnen trägt das Pyromaterial gegen 23 Uhr in einer schwarzen Sporttasche über die Verbotszone am Steintorplatz – und läuft damit direkt der Polizei in die Arme.

Böllerverbot: 300 Euro für Feuerwerk landen im Müll

Gegen 23.45 Uhr stehen die Beamten mit den vier Peinern vor einem Müllcontainer von Aha. Der Behälter ist mit Wasser gefüllt. Böller und Raketen, die die Polizei in der Verbotszonen zwischen Bahnhof, Kröpcke, Opernplatz und Steintor feststellen, landen im Müll. Im Falle der Peiner fliegt Pyro im Wert von 300 Euro ins Wasser statt in die Luft, schätzt der resignierte Sporttaschenträger. „Hätten wir gewusst, dass das hier verboten ist, wären wir nicht hergekommen“, sagt er. Die jungen Männer hätten sich Schilder gewünscht, die auf das Böllerverbot hinweisen. Dafür sind sporadisch entsprechende Lautsprecheransagen der Polizei zu hören.

In der Böllerverbotszone landet Feuerwerk in einem Müllcontainer. © Quelle: Frank Tunnat

Doch der Frust über 300 verflossene Euro ist schnell vorbei. Denn am Rande des Steintorplatzes feuert eine Person mit einer Waffe mehrfach in die Luft – offenbar eine Schreckschusspistole. Die Polizei nimmt sofort die Verfolgung auf und stellt den mutmaßlichen Schützen kurz darauf vor einer Shisha-Bar am Marstall. Mehr als 100 Schaulustige und ihre Handys verfolgen wiederum die Beamten. „Das geht auf Tiktok viral“, ist mehrfach aus der Menge zu hören. Sie filmen den Einsatz. Ein junger Mann greift nach einer Bierflasche, die in einem Grünstreifen liegt und wirft sie in Richtung Polizei.

Raketen fliegen in die Luft – und in die Menschenmenge

Es ist kurz vor Mitternacht, der Steintorplatz ist jetzt voll mit Menschen. Auch zahlreiche Familien mit ihren Kindern sind gekommen. Immer mehr Raketen fliegen in den Nachthimmel. Der Neujahrscountdown und der folgende Jubel gehen im Pyrolärm unter. Böllerverbotszone hin oder her: Bis eine halbe Stunde nach Mitternacht hat das Steintor einen eigenen Feuerwerkswettbewerb.

Silvester in Hannover: Tausende Menschen haben in der Innenstadt gefeiert. © Quelle: Frank Tunnat

Der nimmt mit zunehmender Dauer unschöne Szenen an. Eine Chaoten werfen Böller in die Menschenmenge. Andere schießen Raketen quer über den Platz. Eine detoniert zwischen einer Familie mit mehreren Kindern. Der Schrecken ist ihnen aus der Ferne anzusehen. Der einsame Zündler, der die Rakete abgeschossen hat, versucht sich aus der Affäre zu reden: Er sei es nicht gewesen. Er habe die Rakete nur auf den Boden gelegt. Je mehr Fragen zum Sinn und Unsinn dieser Aktion er gefragt wird, desto glasiger werden seine Augen.

Vom Geldwert, der mittlerweile im Aha-Container am Steintorplatz schwimmt, könnten zwei Menschen einen schönen Urlaub verbringen. Gegen halb 1 ist die gröbste Böllerei vorbei. Die Menge verteilt sich in der Stadt. Wie viele Einsätze Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Nacht hatten, ist noch unklar. „Ab Mitternacht hat sich die Schlagzahl an Einsätzen erhöht“, sagt ein Polizeisprecher. Größere Lagen seien nicht bekannt, genauere Zahlen wird es im Verlauf des Sonntags geben.

Von Manuel Behrens und Frank Tunnat