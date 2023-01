Die Silvesterkrawalle mit Raketenbeschuss direkt auf Menschen haben auch jene erschüttert, die sich jahrzehntelang mit Jugendgewalt beschäftigen. Wie den Kriminologieprofessor Joachim Kersten. Er spricht von Maskulinitätsbeweisen randständiger junger Männer, denen das Schamgefühl über ihre Taten völlig abgeht.

Hannover. Der Sozialwissenschaftler Joachim Kersten, heute Gastprofessor für Kriminalsoziologie an der Deutschen Hochschule der Polizei in Dortmund, arbeitete als Erzieher, promovierte an der Universität Tübingen und lehrte unter anderem Kriminologie an der Universität Melbourne. Als Professor für Politikwissenschaft an der Northwestern University in Evanston (USA) und später an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg beschäftigte er sich mit Themen wie Männlichkeit und Jugendgewalt. Kersten lebt in Berlin.