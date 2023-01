﻿Der Silvesterlauf am Maschsee in Hannover ist einer der größten Deutschlands

Erstmals seit 2019 konnte es beim Silvesterlauf am Maschsee wieder ohne Abstand auf die 5,8 Kilometer lange Strecke gehen. 2465 große und kleine Teilnehmer ließen das Jahr im Herzen Hannovers sportlich ausklingen. Mit teilweise schrillen Verkleidungen.

Hannover. Pippi Langstrumpf ist außer sich vor Freude. „Endlich wieder!“, ruft sie, springt in die Luft. Endlich wieder also Silvesterlauf um den Maschsee in voller Pracht, das war in den vergangenen Corona-Jahren eben nicht möglich. Pippi Langstrumpf ist schon zum fünften Mal dabei (glaubt sie), im bürgerlichen Leben heißt die 50-Jährige Wenke Wünsch. Das Verkleiden, das Spiel und der Spaß sind wesentliche Elemente des Silvesterlaufs, aber nicht nur.