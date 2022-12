﻿Warm, aber windig: Mehr als 2000 beim Silvesterlauf um den Maschsee

Hannover. Pippi Langstrumpf ist außer sich vor Freude. „Endlich wieder!“, ruft sie, springt in die Luft. Endlich wieder also Silvesterlauf um den Maschsee in voller Pracht, das war in den vergangenen Corona-Jahren eben nicht möglich. Pippi Langstrumpf ist schon zum fünften Mal dabei (glaubt sie), im bürgerlichen Leben heißt die 50-Jährige Wenke Wünsch. Das Verkleiden, das Spiel und der Spaß sind wesentliche Elemente des Silvesterlaufs, aber nicht nur.

Mehr als 2000 Teilnehmer standen am Mittag in einer zehn Meter breiten und 100 Meter langen Schlange. Darunter auch Georg Schmauch (58): „Immer wieder schön, diese letzte Runde des Jahres. Ich bin froh, dass es wieder so stattfinden kann.“ Als „Kultlauf des Nordens“, bezeichnete Projektleiter Carsten Krebs von Veranstalter Eichels:Event die Veranstaltung, „wir zählen nach wie vor zu den größten Silvesterläufen in ganz Deutschland.“

Erinnerung: Etliche Teilnehmer beim Silvesterlauf ließen sich an der Fotowand ablichten. © Quelle: Florian Petrow

Zum letzten Mal für den TV Wattenscheid 09 ging Hendrik Pfeiffer ins Rennen. Der 29-jährige amtierende Deutsche Marathonmeister ist Neu-Hannoveraner und startet ab dem 1. Januar für den TKH an der Leine. „Ich habe schon viel von diesem Silvesterlauf gehört“, sagte der Olympiateilnehmer und Lauf-Profi, „nun ist es mir eine Riesen-Freude, dieses Ding mal mitlaufen zu dürfen.“ Er kam auch als erstes am Ziel an, 17 Minuten und 24 Sekunden hat er gebraucht. Pfeiffer gehörte wie Vorjahressieger Philipp Tabert vom VfL Eintracht zu den Top-Favoriten auf der 5,8 Kilometer-Runde, bei den Frauen deutete sich schon vorm Startschuss ein Zweikampf zwischen Marie Pröpsting (ebenfalls VfL Eintracht Hannover) und der Vorjahresdritten Sabrina Jaeger von den Maschsee Sharks an.

„Hier kann jeder und jede mit seinem oder ihrem Tempo glücklich werden. Hauptsache, ihr tut vor dem Silvestersektchen überhaupt noch mal was Gutes für euch“, rief Moderator Christoph Dannowski von der Bühne in den Wind hinein. Zwar war es mit 15 Grad ungewöhnlich mild für Silvester, starker Wind und Schauer sorgten allerdings dafür, dass hier heute keine Rekorde gebrochen wurden. Ein Gewinner stand aber vorm Silvesterlauf schon fest: Denn gelaufen wird auch für eine Charity-Aktion, diesmal wurde der Kältebus der Johanniter Unfallhilfe unterstützt.

Von Christoph Dannowski und Fabian Mast