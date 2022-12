﻿Jahreswechsel im XXL-Format: So läuft Hannovers größte Silvesterparty im HCC

Es wird Zeit, 2022 zu verabschieden und 2023 zu begrüßen: Bald wird Silvester gefeiert – und Hannovers größte Sause steigt traditionell im HCC. Was die Party zum Jahreswechsel so besonders macht und was Sie sonst noch wissen müssen.

Hannover. Zwei Jahre war es nicht möglich, doch jetzt kann es Hannover an Silvester wieder in ganz großer Runde so richtig krachen lassen. 2022 verabschieden und 2023 begrüßen – im XXL-Format ist das im Hannover Congress Centrum (HCC) möglich. Dort steigt traditionell die größte Party der Stadt, wahrscheinlich sogar in ganz Norddeutschland zum Jahreswechsel – und das auch gleich auf mehreren Ebenen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum letzten Event des alten und ersten Event des neuen Jahres.

Was ist so besonders an der Silvesterparty im HCC?

Da ist zunächst die Location zu nennen. Die Stadthalle des Kongress- und Veranstaltungszentrum zählt zu den markanten Bauwerken Hannovers, doch zum Jahreswechsel wird unter der Kuppel nicht getagt, sondern gefeiert und getanzt. In fünf Areas wird ein mannigfaltiges Musikspektrum geboten. An zahlreichen Bars werden hochwertige Drinks serviert, auch für den kleinen Hunger ist gesorgt.

Wie unterscheiden sich die fünf Areas?

Die bekanntesten Namen sorgen in der Niedersachsenhalle (Motto: „80er, 90er und Mallorca-Party“) für Stimmung. Dort legt DJ Robin auf, der in diesem Jahr mit „Layla“ für Furore gesorgt hat. Auch Tim Toupet und Tom Wilcox werden diese Area zum Beben bringen. Im Kuppelsaal (“Charts, Dance & Party“) legen unter anderem Aleksey und Fab Flo(w) aus Hannover auf, im Leibnizsaal („Sunday Funday – House Music“) Aiello und Domenico di Santolo. Danbow, Sielo und Mc Michael Rankiao heizen dem Bonatzsaal („Zona Dura – Latino, Reggaeton & Salsa“) ein, der Runde Saal („R'n'B, Hip Hop, Trap & UK“) ist die Area von Carter, Puppy und Teezy.

An einem großen Angebot hochwertiger Drinks wird es bei der Silvesterparty im HCC nicht mangeln. © Quelle: Katrin Kutter

Gibt es noch Tickets?

Ja. Ein Ticket kostet 42,90 Euro und ist im HAZ-NP-Ticketshop erhältlich. 6er- und 8er-Tische im Kuppelsaal können nicht mehr reserviert werden, doch Tische für vier Personen gibt es in diesem Bereich noch. Auch für die Party in der Niedersachsenhalle können noch 6er-Tische reserviert werden, das gleiche gilt für Stehtisch und Barhocker für je vier Personen in den weiteren drei Areas. Reservierungen sind unter Telefon (0511) 54 89 79 möglich.

Wie komme ich am besten zum HCC?

Die Anschrift lautet Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover. Wer mit dem Auto kommt, kann am Parkhaus in der Schillstraße parken. Kosten: bis zwei Stunden 1 Euro, jede weitere Stunde 0,50 Euro, maximal aber 3,50 Euro pro Tag. Wer mit den „Öffis“ anreisen will, nimmt ab dem Zentrum entweder eine der Bus-Linien 128 und 134 (Fahrtziel: Peiner Straße) oder die Stadtbahn-Linie 11 (Zoo) bis zur Haltestelle Hannover Congress Centrum.

Wann geht es los und was ist sonst noch wichtig?

Die Party beginnt um 21 Uhr, der Einlass ist ab 18 Jahren. Das Bezahlen an der Abendkasse sowie von Essen und Getränken ist nur bar möglich.

Von ub