﻿Silvesterpartys in Hannover: Hier können Sie ins neue Jahr feiern

Essen, trinken, feiern, tanzen: Was ist in Hannover geboten am letzten Tag des Jahres? Hier finden Sie einen aktuellen Überblick in Sachen Silvester-Partys in der Landeshauptstadt.

Hannover. Sie suchen noch eine Silvestersause für den Jahreswechsel? Hier finden Sie eine Übersicht über große Partys in der Stadt.

HCC: Die größte Sause

Hannovers größte Silvesterparty findet wieder im HCC statt. In fünf Bereichen wird Musik von House, Charts, R'n'B, 90er & Mallorcahits sowie über Reggae bis zu Latino geboten. Dazu gibt es Live-Acts, DJs und Show-Highlights. Um 21 Uhr geht es los. Es gibt noch Tickets ab 43 Euro mit freier Platzwahl bei den bekannten Vorverkaufsstellen, darunter der HAZ/NP-Ticket-Shop. Achtung: An der Abendkasse sowie für Getränke und Essen ist nur Barzahlung möglich!

Schauspiel: Mit Glück Restkarten

Im Schauspielhaus gibt es wieder eine Silvesterparty im Foyer (Start: 22.30 Uhr). DJ Arne vom Eve Klub macht die Musik. Derzeit gibt es nur noch Karten, falls Reservierungen storniert werden – wer dabei sein will, muss das also beobachten und Glück haben. Je nachdem kostet ein Ticket dann 22 Euro oder mit Buffet 38 Euro. Tickets gibt's im Schauspielhaus und auf dessen Website.

Wie immer: Hannovers größte Silvesterparty steigt auch in diesem Jahr im HCC. © Quelle: Katrin Kutter

Cumberlandsche Galerie: Die Party-Treppe

Party im Treppenhaus: Auch in der unmittelbar benachbarten Cumberlandschen Galerie am Innenhof des Schauspiels wird gefeiert. Um 23 Uhr geht es los, dann legt ein DJ-Team unter dem Motto „Wayback-Originals“ auf. Karten gibt es nur noch an der Abendkasse – nach Mitternacht.

Brauhaus Ernst August: Livemusik und DJs

Bei der Silvesterparty im Brauhaus Ernst August von 19 Uhr an erwartet die Partygäste von 21 Uhr an Livemusik der Band „Hello Flow“, von Rock über Pop bis zu Charthits sowie „Aufgelegtes“ von verschiedenen DJs. Tickets gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf zu 18 Euro.

Eve Klub: Eintritt frei

Im inzwischen 20 Jahre existierenden Eve Klub steigt von 22 Uhr an die Silvesterparty. Reservierungen sind nicht möglich, der Eintritt ist frei. Den Musik-Mix macht DJ Tommy Boy. Die Gäste werden gebeten, in Schwarz-Weiß zu kommen. Motto der Party: „Black and White Dynamite“.

Capitol: Mitternachtskrapfen

Im Capitol am Schwarzen Bären liefern die DJs Giorgio Stoffregen und Bernie Klinke einen Mix durch alle angesagten Stilrichtungen. Auch der Kultfilm „Dinner for One“ sowie Mitternachtskrapfen stehen auf dem Silvesterprogramm. Die Party startet um 21 Uhr. Wer vor 22 Uhr kommt, erhält einen Begrüßungsdrink. Tickets (vor 22 Uhr: 20 Euro, bis 1 Uhr dann 15 und später zehn Euro) gibt’s an den bekannten Vorverkaufsstellen und unter Telefon (0511) 12123333.

Bei Chez Heinz: „Sterbehilfe“

Im Bei Chéz Heinz wird DJ Klaus mit Hits die Tanzstimmung hochhalten. Dazu gibt es fast schon traditionell den Longdrink „Sterbehilfe“ – vom Chef persönlich angerührt. Beginn ist um 23 Uhr. Tickets gibt’s über die Webseite sowie an der Abendkasse für 8 Euro.

Partystimmung: Tanzende auf einer Silvesterfete. © Quelle: Christian Behrens

Schenker: Party für Singles

In der Cocktailbar Schenker am Schwarzen Bären steigt von 21 Uhr an Hannovers große Singleparty - in schicker Garderobe. Geboten wird ein Abend mit Speed Dating, Moderation, Live Acts. Ein DJ liefert einen Musikmix aus Electro, Hip Hop, House, Pop und R’n’B. Karten gibt’s bei den gängigen Vorverkaufsstellen ab etwa 35 Euro.

Me and all Hotel: Ohne Böller!

Das „Me and all Hotel“ startet sein Silvesterangebot unter dem Motto „Bäähhmm! Boom! Bang! Wir lassen es für euch krachen! Auch ohne Böller“ um 18 Uhr mit einem Special-Menü vom Pop-up-Restaurant „Esskultur“ (der 20-Uhr-Termin ist bereits ausgebucht). Von 21 Uhr an gibt’s Musik vom „Live DJ“. Im Preis von 149 Euro sind „Bier, Wein, Sekt und alkoholfreie Getränke ohne Ende“ enthalten – bis 1 Uhr.

Faust: Best of und Techno

Im Kulturzentrum Faust in Linden heißt es: „Ein Preis zwei Partys, Sekt und ausgelassene Stimmung“. Von den Best of Faust bis zu treibendem Techno soll alles geboten werden, „was gebraucht wird, um feierlich (…) ins neue Jahr zu starten“. Im Bereich des Mephisto (dort ist auch der Einlass) warten Swanjo, E:ase und Rauchindenaugen mit Techno auf.

In der 60er-Jahre-Halle gibt's "Best of Faust" mit den "besten aktuellen Hits von heute und morgen sowie die besten und tanzbarsten Songs aller Zeiten aus den Genres Indie, Rock, Hip Hop, 90er, Swing, Oldies, Elektro und Alternative". Tickets im Vorverkauf bei tixgsforgix.com kosten 15,75 Euro plus 1 Euro Buchungsobulus je Bestellung. Aktuelle Infos und Direktbestellung beim Kulturzentrum: (0511) 455001 und unter info@kulturzentrum-faust.de

Leonardo: Ausgebucht

Die Silvestergala im Leonardo-Hotel ist ausgebucht: „Alle Karten sind abgeholt“, teilt Veranstalter „Kulturbüro Kirchrode“ mit.