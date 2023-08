Es gibt mehr Schülerinnen und Schüler, aber immer noch zu wenig Lehrkräfte: Das neue Schuljahr in Niedersachsen startet. Kultusministerin Julia Willie Hamburg spricht im Interview über das neue Pflichtfach Informatik, über Schulen zwischen KI und Kreidetafel und über Schülerinteressen.

Hannover. Das neue Schuljahr startet am Donnerstag, 17. August, in Niedersachsen – und während die Zahl der Schülerinnen und Schüler erneut gestiegen ist – auf nunmehr 841.000 – fehlen erneut Lehrkräfte, vor allem an Haupt- und Realschulen und in ländlichen Gebieten. Wir haben mit Niedersachsens Kultusminister Julia Willie Hamburg (Grüne) über Fachkräftemangel, das neue Pflichtfach Informatik, Digitalisierung und das, was Kinder heute lernen wollen, gesprochen.