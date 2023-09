Sind Radfahrer in Hannover wirklich die schlimmsten Regelbrecher? Wie die Verstöße entstehen, warum es sie besonders häufig mit Fußgängern gibt und was passieren muss, damit es besser wird.

Hannover. Mit ihrer Kritik sprach Maren Elste vielen aus der Seele: Die Südstädterin hatte sich vor einigen Wochen in dieser Zeitung über rabiate Radfahrerinnen und Radfahrer beklagt und Situationen geschildert, in denen sie sich als Fußgängerin von diesen bedrängt fühlte. In den sozialen Netzwerken gab es viel Zuspruch. Der Tenor: Radfahrende halten sich nicht an Regeln und nehmen keine Rücksicht. Was ist dran an den Vorwürfen? Und warum gibt es Konflikte vor allem mit Fußgängerinnen und Fußgängern?