﻿Wie zeitgemäß sind Streiks? Das denken HAZ-Leser

Mehrfach haben Verdi und Co. zuletzt den öffentlichen Nahverkehr, die Müllabfuhr und anderes lahmgelegt – und sind damit nicht nur auf Verständnis gestoßen. Sind Streiks noch zeitgemäß? So denken HAZ-Leser über einen Diskussionsbeitrag von HAZ-Redakteur Bert Strebe.

Leser Walter Fabian: „Alles andere als Streik wäre kollektives Betteln“

Zum Artikel „Sind Streiks noch zeitgemäß? Ein Diskussionsbeitrag“ vom 1. April:

Bert Strebe hat wiederholt unter Beweis gestellt, dass er zur Geschichte der Arbeiterbewegung Kenntnisse hat. Die Gegenwart der Gewerkschaften scheint nicht sein Fachgebiet zu sein. So scheint ihm völlig entgangen zu sein, dass Transformationspolitik seit Langem zum Besteckkasten von Gewerkschaften und Betriebsräten gehört. Wer aber angesichts explodierender Lebenshaltungskosten, Reallohnverlusten und Europas größtem Niedriglohnsektor den Gewerkschaften eine „Mehr-mehr-mehr Haltung“ unterstellt, lebt auf einem anderen Planeten. Sind Streiks noch zeitgemäß? Na klar – alles andere wäre kollektives Betteln! Walter Fabian, Hannover

Leser Dr. Helmut Schnitter: „Repräsentieren die Kapitalisten der Neuzeit“

Vielen Dank für den schonungslosen und überfälligen Artikel. Ich würde das Problem zunächst auf Verdi beschränken, denn klassische Industriegewerkschaften und Post haben ja unlängst Übereinkommen geschlossen im Geiste der guten deutschen Tradition des Kompromisses. Es ist sicher richtig, dass Beschäftigte im Verkehrssektor mit häufigem Schichtdienst auch in diesen schwierigen Zeiten auskömmlich bezahlt werden, auch in den unteren und mittleren Tarifbereichen. Das letzte Angebot von Kommunen und Bund kam ja dann Verdi auch relativ nahe. Leider haben die Arbeitgeber vielleicht zu wenig über langfristige Konzepte nachgedacht, um die proklamierte Verkehrswende abzusichern, gerade die gebeutelten Kommunen.

Vom Habitus her scheinen mir die Verdi-Funktionäre die Kapitalisten der Neuzeit zu repräsentieren; sie treffen eher die Alten und Armen, die – politisch korrekt – kein Auto mehr haben oder sich keines leisten können. Ich musste gelegentlich meinen Taxifahrer aktivieren, um wichtige Arzttermine wahrzunehmen und bin dankbar, mir das leisten zu können. Aber ich möchte wenigstens meine Monatskarte einigermaßen verlässlich einsetzen können. Dr. Helmut Schnitter, Hannover

Im Arbeitskampf: Während einer Verdi-Warnstreikkundgebung schwenken Teilnehmer Fahnen der Dienstleistungsgewerkschaft. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Leser Wolfgang Eikens: „Um gemeinsam stark zu sein, braucht es Interessenvertreter“

Selten las ich so eine Abwertung bezüglich der Sinnhaftigkeit von gewerkschaftlich organisierten Streiks. Zu schreiben, dass diese Streiks Stöhnen auf hohem Niveau sind, heißt im Umkehrschluss, dass nie gestreikt werden dürfte, denn irgendwo geht es auf dieser Welt Menschen noch schlechter als uns. Und dass Arbeitnehmervertreter denen „schaden“, für die sie sich einsetzen, erschließt sich mir noch weniger! Von in Mitleidenschaft gezogener Bevölkerung ist im Artikel zu lesen; welches „Leiden“ musste denn da „ertragen“ werden? Sind erstreikte, erkämpfte Lohnerhöhungen dann so eine Art „Strafe“? Inflationsausgleich, allgemeine Teuerungsrate, vor allem aber steigende Mieten sind Gründe genug, diesen Teuerungen mit steigenden Lohnforderungen zu begegnen.

Gewerkschaften mit den Arbeitgebern zu vergleichen, ist historisch betrachtet nahezu grotesk. So, als würden die Arbeitnehmer ja nur streiken, um noch mehr konsumieren, sich noch mehr leisten zu können. Hat Herr Strebe schon mal den Begriff Lebenshaltungskosten gehört? Was ist mit den Berufsgruppen, die als Pflegekräfte in den Krankenhäusern arbeiten, die als Müllwerker arbeiten, beim Nahverkehr – kurz, die für uns alle da sind? Sind das alles Schmarotzer, die den Hals nicht voll genug kriegen können? Mir scheint, Herr Strebe hat nie auf unterstem Lohnniveau gearbeitet, war in keinem Betriebsrat, in keiner Mitarbeitervertretung tätig, die sich erst einmal Tarifverträge erstreiken musste, um überhaupt vom Streikrecht Gebrauch machen zu können. Betriebsräte und Mitarbeitervertretungen haben nichts mit Streik und Lohnforderungen zu tun, aber schon hier wird durch das Synonym Interessenvertretung klar, worum es geht: Mitbestimmung in einem Unternehmen, Erörterungen, Einblicke in Unternehmensentscheidungen.

Diese Interessenvertretung sind die Gewerkschaften, die den Arbeitgeberverbänden gegenüberstehen, um in Verhandlungen zu kommen, denn es gilt: Allein machen sie dich ein. Sicher hat sich seit der Entstehung der Arbeiterbewegung viel verändert, doch das Abhängigkeitsverhältnis der Arbeitnehmer gegenüber den Arbeitgebern nicht! Um gemeinsam stark zu sein, braucht es Betriebsräte, Mitarbeitervertretungen und Gewerkschaften, auch in Zukunft! Wolfgang Eikens, Hannover

Leser Stefan Sohns: „Präziser Beitrag trifft es“

Vielen Dank für Ihren präzisen Beitrag. Sie treffen den Nagel exakt auf den Kopf. Stefan Sohns, Springe

Leser Claus Rimpau: „Viele nicht angemessen bezahlt“

Schön, dass Bert Strebe einen Artikel über die Zeitmäßigkeit von Streiks geschrieben hat. Es bleibt nur zu hoffen, dass die vergleichsweise eben nicht angemessen bezahlten Krankenpfleger, Müllwerker, Lokführer und andere an der Allgemeinheit Dienstleistende Abonnenten beziehungsweise Leser Ihrer Zeitung dieses zu goutieren wissen. Claus Rimpau, Hannover

Nichts geht mehr: Während des gemeinsamen Streiks der Gewerkschaft Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG standen Bus- und Bahnverkehr bundesweit still. © Quelle: Peter Hartenfelser/Imago

Leser Heiner Behrens: „Steuerzahler bringen die Kosten auf“

Der Beitrag trifft es auf den Punkt. Meine Antwort: In diesem Fall sind Streiks nicht zeitgemäß! Es ist längst ein Mythos zu glauben, öffentlich Bedienstete würden generell unterbezahlt. Dies mag noch auf einige Bereiche zutreffen, generell gilt das längst nicht mehr. Mir ist kein Fall bekannt, wo ein Bediensteter einer Kommunalverwaltung (etwa ein Mitarbeiter im Bauhof) in seinen alten Handwerksbetrieb zurückgeht, weil er dort mehr verdient und bessere Arbeitsbedingungen vorfindet. Umgekehrt passiert das oft; die quasi Unkündbarkeit und die üppige Zusatzversorgung im Ruhestand sind gewichtige Anreize, um nur in eine Richtung zu wechseln. Den kleineren Dienstleistern, Handwerks- und Gastronomiebetrieben wandern die dringend benötigten Fachkräfte ab, um im öffentlichen Dienst einen manchmal bequemeren Job anzunehmen.

Vergessen sollte man auch nicht, dass diese Leistungen von uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern aufgebracht werden müssen. Was sollen die klammen Kommunen tun? Die Abgaben für uns alle weiter erhöhen oder die Leistungen einschränken? Es ist deshalb geradezu zynisch, dass nun auch die Bürgerinnen und Bürger allein unter den Streikauswirkungen leiden müssen: Eltern, die nicht wissen, wer die Kinder während des Streiks betreut, und Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs, die nicht wissen, wie sie zur Arbeit kommen. Heiner Behrens, Lehrte

Leser Jürgen Bauch: „Steuer kommt vom Steuern“

Was ist die Alternative zu Streiks? Kollektives Betteln! Geben Arbeitgeber freiwillig? Höchstens individuell nach Nasenfaktor! Sind Streiks also zeitgemäß? Ja, weil es kein anderes Mittel gibt für abhängig Beschäftigte. Das war so, und das ist so – oder haben Sie eine andere Idee? Wir setzen uns alle mal zusammen, trinken Tee, halten uns an den Händen, erzählen uns gegenseitig unsere Sorgen, und dann wird uns schon gemeinsam etwas einfallen? Oder eine Volksabstimmung über die Einkommen im Öffentlichen Dienst? Wenn Sie kritisieren, dass Gewerkschaften die Instrumente aus dem letzten Jahrhunderten hervorholen, welche Instrumente sind Ihrer Meinung nach zeitgemäß? Oder sind Forderungen generell nicht mehr zeitgemäß? Dazu schreiben Sie nichts. Streiks im Öffentlichen Dienst treffen immer die Bevölkerung, übrigens auch den Teil der Bevölkerung, der streikt! Welche Alternativen gibt es?

Aus einer finanziell abgesicherten Position auf Normal- und Geringverdiener mit gleichzeitiger hoher Bedeutung derer Arbeit für das Gemeinwesen herabzuschauen, halte ich für recht überheblich und egoistisch. Wenn die Streikenden ausdrücklich eine Mindesterhöhung von 500 Euro fordern, kommt dies hauptsächlich den unteren Einkommensgruppen zugute. Dies ist ein echtes Zeichen von Solidarität, das die Gesellschaft diesen Menschen in Zeiten der Pandemie nur vom Balkon aus in Form von Beifall hat zukommen lassen! Was ist jetzt im Rückblick angemessen als monetäre Anerkennung? Almosen sicher nicht.

Ja, die Kommunen leiden an chronischer Unterfinanzierung und wurden und werden mit immer mehr Aufgaben belastet! Das ist fatal! Und ja, alle Bürgerinnen und Bürger werden auch die kommenden Gehaltssteigerungen direkt oder indirekt bezahlen müssen. Ein Blick auf die Einkommenspyramide und die Steuerlasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Vergleich zu den Bestverdienenden, Wohlhabenden, Reichen und Reichsten müsste eigentlich genügen, um zu erfassen, wie die Kassen der Kommunen besser gefüllt werden könnten! Ihr Hinweis auf die Pro-Kopf-Kaufkraft führt in die Irre. Steuer kommt vom Steuern: Wer es vermeidet, Steuern gerecht verteilt zu erheben, erschwert oder verunmöglicht das Steuern des Geschehens im gesellschaftlichen Interesse, erhöht die soziale Ungleichheit und gefährdet – nebenbei bemerkt – unsere Demokratie! Jürgen Bauch, Gehrden

Leser Wolf-Helge Garbers: „Beide Seiten trinken längst kein Wasser mehr“

Derzeit hat man nicht den Eindruck, dass über die Forderungen der Gewerkschaften verhandelt wird, sondern eine Seite beharrt auf dem Maximum, die andere Seite nähert sich schrittweise diesen Forderungen an. Mir war nicht bewusst, dass der öffentliche Dienst anscheinend solche Gewinne erwirtschaftet, die diese Forderungen rechtfertigen. Bund, Land und Kommunen ächzen unter den erforderlichen Ausgaben und müssen sich jetzt auch noch mit unverantwortlichen Forderungen auseinandersetzen. Verhandeln da eigentlich die Richtigen: auf einer Seite Selbstbedienungsmentalität, auf der anderen Selbstherrlichkeit? Beide Seiten trinken schon seit Langem kein Wasser mehr, und auch Wein scheint durch Sekt überholt worden zu sein. Eins dürfte doch auch den Gewerkschaften im öffentlichen Dienst klar sein, die Forderungen bezahlt der Steuerzahler. Auf Erhöhungen von Gebühren und Steuern bräuchten wir wohl nicht lange warten. John F. Kennedy hat einmal gesagt „Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst“. Diese Prämisse gehört für beide Seiten längst der Vergangenheit an. Wolf-Helge Garbers, Hannover

Nachtschlaf rettet Leben: In Niedersachsen beteiligten sich Ärztinnen und Ärzte aus 40 Kliniken am Warnstreik, darunter auch Angestellte des Klinikums Siloah in Hannover. © Quelle: Rainer Dröse

Leser Rainer Plumeyer: „Brauchen Gewerkschaften mehr denn je“

Ich habe selten einen miserableren Artikel gelesen. Vollkommen am Thema und an der Realität vorbei. Lesen Sie mal den Artikel über Utz Claasen (Chef der Medizintechnikfirma Syntellix, der seine Angestellten monatelang auf Gehalt verzichten ließ, wenn die erwarteten Umsätze fehlten, d.Red.). Darum brauchen wir Gewerkschaften mehr denn je. Rainer Plumeyer, Garbsen

Leser Karsten Jessolat: „Arbeitskampf ist notwendig für würdige Arbeitsbedingungen“

Die Forderung der Gewerkschaften nach „Mehr!“, wie sie der amerikanische Gewerkschaftsführer Gompers auf den Punkt bringt, hat gerade in der heutigen Zeit ihre Berechtigung. Seit dem Beginn der Industrialisierung und dem Entstehen des Industrieproletariats haben sich zwar die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der Arbeiter, nicht aber deren strukturelle Bedingungen verändert. Die Arbeitgeber, die sozialen Gegenspieler der Gewerkschaften, sind im heute noch bestehenden kapitalistischen System stets darauf bedacht, ihren Profit zu maximieren. Diese Grundbedingung ist wie im industriellen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts die Triebfeder dieses Wirtschaftssystems, auch wenn die Arbeiter heutzutage zu weitaus besseren Bedingungen beschäftigt werden. Warum also sollten Arbeitnehmer an dem allein durch ihre Arbeitsleistung erwirtschafteten Profit der Arbeitgeber nicht in angemessener Weise beteiligt werden?

Da Arbeitgeber nach wie vor nicht bereit sind, eine solche Teilhabe freiwillig zu gewährleisten, bleibt den Arbeitnehmern nur die Option, ihre Interessen kollektiv zu formulieren und für ihre Lohnforderungen zu kämpfen. Eine dieser Kampfmaßnahmen ist das durch die Verfassung verbriefte Recht auf Streik. Dieses Recht infrage zu stellen, würde Tarifverhandlungen auf – wie es das Bundesarbeitsgericht formuliert – kollektives Betteln reduzieren.

Und ja: Selbstverständlich muss Streik weh tun. Ein Streik, der nicht bemerkt wird, ist wirkungslos. Dies gilt auch für die Betriebe des öffentlichen Dienstes, die ihre Dienstleistungen für die Bevölkerung erbringen.Solange der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit nicht gelöst ist, werden Tarifauseinandersetzungen und damit verbundene Arbeitskampfmaßnahmen notwendig sein, um Arbeitnehmern ein Arbeitsleben zu fairen und würdigen Bedingungen zu ermöglichen. Karsten Jessolat, Hannover