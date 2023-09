﻿Gedenkstätte am Moorwaldweg soll weiterentwickelt werden

Hannover/Lahe. In Hannover und Umgebung erinnern einige Gedenkstätten an das Schicksal von Verfolgten unter der Herrschaft des Nationalsozialismus, etwa am Ballhofplatz in der Altstadt, außerdem gehören auch die Denkmäler am ehemaligen KZ Misburg oder für die Jüdische Gemeinde in der Ohestraße. Einige sind im öffentlichen Bewusstsein dabei präsenter als andere. Zu den Denkmälern, die eher weniger Beachtung finden, gehört beispielsweise der Gedenkort am Moorwaldweg, etwas abseits der Stadt im Altwarmbüchener Moor gelegen. Hier erinnert ein Mahnmal in Form eines Tors an das dortige Sammellager, von dem aus Sinti und Roma in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert wurden.

Ab Oktober 1939 durften nur noch die zur Zwangsarbeit eingesetzten Personen das Gelände verlassen. Zunächst lebten mehrere Hundert Sinti im Lager, von denen viele an ihre Geburtsorte ausgewiesen wurden. Die Verbliebenen wurden in der Nacht vom 1. auf den 2. März 1943 verhaftet und anschließend zusammen mit Sinti aus anderen Städten wie Osnabrück, Braunschweig und Magdeburg vom Bahnhof Fischerhof in Linden in einem Sonderzug nach Auschwitz deportiert. Zu den wenigen, die sich verstecken konnten und so überlebten, gehörte Berta Weiß, die die Ereignisse als Kind miterlebte, sich später im Niedersächsischen Verein deutscher Sinti engagierte und auch bei der Einweihung des Denkmals anwesend war.

Hier begann einst das Sammellager: Seit 1997 erinnert ein hölzernes Mahnmal an das Schicksal der Sinti-Familien. © Quelle: Simon Benne

Heraus aus dem Schattendasein

Nun plant der Niedersächsischen Verband Deutscher Sinti als Stifter der Gedenkstätte eine Weiterentwicklung: Aus einem Gedenk- soll ein Lernort werden. Unterstützung erhält er dabei aus der lokalen Politik. Auf Initiative der SPD-Fraktion des Bezirksrats Bothfeld-Vahrenheide soll das Denkmal weiterentwickelt werden. Zur Begründung hieß es dazu: „Der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide ist sich der Bedeutung dieses Mahnmals, das über lange Zeit ein Schattendasein führte, sehr bewusst. Gerade in der jetzigen Zeit, in der es immer häufiger zu antisemitischen und ausländerfeindlichen Angriffen und auch zu Diskriminierungen der Sinti und Roma kommt, ist es wichtig, hier entgegen zu wirken.“ Unter anderem sehen die Pläne zusätzlich zu einem Informationsschild vor, das Denkmal am Moorwaldweg als Erinnerungsort auf der Internetseite www.hannover.de aufzunehmen.

Das Andenken lebendig erhalten

Zur Gedenkfeier anlässlich des 80. Jahrestags der Deportation der Volksgruppe der Sinti und Roma am 3. März dieses Jahres wurde die Initiierung eines Lernortes vorgeschlagen. Das Konzept dafür wird vom Niedersächsischen Verband deutscher Sinti und Roma unter Leitung der Städtischen Erinnerungskultur und dem Zeitzentrum Zivilcourage sowie von der Niedersächsischen Beratungsstelle für Sinti und Roma ausgearbeitet. Zu den Maßnahmen gehört etwa die Installation einer Erklärtafel und die Sanierung des Mahnmals, das wenige Monate nach der Einweihung zerstört wurde, wie Boris Erchenbrecher von der Niedersächsischen Beratungsstelle für Sinti und Roma, berichtet.

Zudem soll am Anfang des Moorwaldweges an der Abbiegung zum Altwarmbüchener See eine doppelseitige Tafel angebracht werden, die auf die Geschichte und Funktion des Sammellagers hinweist. „Denkbar wäre auch eine Gedenkstele und die Schaffung eines Lernortes ähnlich einem kleinen Museum, wie beispielsweise ein Waggon mit Materialien wie zeitgenössischen Dokumenten und Biografien“, führt Erchenbrecher aus.

Die Motivation hinter den weiterführenden Schritten für den Ausbau der Gedenkstätte ist auch die Vermittlung von Wissen an die nachfolgenden Generationen. „Mit zunehmendem zeitlichen Abstand zum Völkermord an den Sinti und Roma verschiebt sich die Tätigkeit in den Bereich der sozialen Beratung und Bildungsarbeit für Angehörige der sogenannten Second Generation, also der Kinder der Opfer und von Überlebenden, und deren Nachkommen“, erklärte der Niedersächsische Verband deutscher Sinti hierzu.

