﻿Immer noch keine neuen Sirenen in der Region Hannover

Hannover. Mehr als zwei Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal mit mehr als 135 Toten gibt es in der Region Hannover noch immer keine flächendeckende Möglichkeit, die Bürger mit Sirenen zu warnen. Das geht aus der Antwort der Regionsverwaltung auf eine Anfrage von CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek hervor. „Eine Warnung der Bevölkerung über das gesamte Siedlungsgebiet der Region Hannover“ sei mit Sirenen nicht möglich, heißt es in dem Papier. Außerdem sind laut Region seit der Ahrtalflut in keiner Kommune neue Sirenen installiert worden. Lediglich Langenhagen und Garbsen bereiten eine Ausschreibung vor.

Vor der Katastrophe im Ahrtal waren Warnungen von Meteorologen nicht rechtzeitig bei den Bürgern angekommen. Weil der Mobilfunk ausgefallen war, versagten Warnapps. Zahlreiche Sirenen waren in den Jahren zuvor abgebaut worden. Angesichts dieser Erfahrungen und der Häufung von Extremwettereignissen wie Starkregen mit möglichen Überflutungen sei der Ausbau einer Sirenen-Infrastruktur in der Region unerlässlich, meint Schlossarek. Er fordere das seit Jahren, passiert sei bisher aber fast gar nichts. „Der schleppende Ausbau des Sirenennetzes beunruhigt mich sehr“, sagt er.

Nur vier Anträge bewilligt

Die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal habe gezeigt, wie lebenswichtig Sirenen sein können. „Ich hoffe, dass sich diese Erkenntnis bei den Verantwortlichen stärker durchsetzt, damit wir im Katastrophenfall rechtzeitig gewarnt werden können“, sagt der CDU-Politiker. Es gehe um den Schutz von Leben und Gesundheit. „Deshalb habe ich kein Verständnis dafür, dass sich in der Angelegenheit so wenig bewegt“, sagt er.

Laut der Antwort der Regionsverwaltung haben elf Regionskommunen Anträge auf Förderung für Sirenen aus einem Fördertopf des Bundes gestellt, teilweise bewilligt wurde allerdings nur einer. Insgesamt hat der Bund 88 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, in der Region Hannover landeten lediglich 2000 Euro, in Isernhagen. Das Land Niedersachsen hat drei Anträge auf Förderung der Sirenen-Infrastruktur teilweise bewilligt. So fließen insgesamt rund 190.000 Euro an Garbsen, Pattensen und Springe. Das Land stellt zehn Millionen Euro zur Verfügung.

