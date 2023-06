﻿Skandal um Till Lindemann: Rossmann wirft Rammstein-Parfüm raus

FAQ

Größer, spektakulärer und jünger: So wird das Schützenfest 2023 in Hannover

Der Countdown für das größte Schützenfest der Welt läuft – am 30. Juni startet es auf dem Schützenplatz in Hannover. Was sind die wichtigsten Neuigkeiten? Wie teuer wird es? Wann und wo startet der Ausmarsch?Wir beantworten die wichtigsten Fragen.