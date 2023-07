﻿Kuriose Angebote auf Kleinanzeigen.de: Von Kronkorken bis zum Traumurlaub

Hannover. Auf Kleinanzeigen.de gibt es so ziemlich alles, was das Herz begehrt. Einige Angebote sind jedoch etwas kurios, andere sogar einen kleinen Lacher wert. Wir haben die skurrilsten Anzeigen in der Region Hannover gesucht – und sind fündig geworden.

Urlaub in Grömitz

In Sahlkamp wird nicht etwa ein Kinderfahrrad oder eine Antikkommode auf Kleinanzeigen verkauft, sondern ein ganzer Urlaub. Der Anbieter sucht nach einem Abnehmer für den diesjährigen Trip nach Grömitz an der Ostsee. Aus familiären Gründen könne die Reise nicht angetreten werden, heißt es in der Anzeige. Für rund 1500 Euro können spontane Urlauber die elf Übernachtungen in einer Ferienwohnung erwerben – mit fußläufiger Entfernung zum Strand.

Wer denn Urlaub nicht stornieren kann, muss kreativ werden. Eine Möglichkeit: Die Reise auf Kleinanzeigen verkaufen. © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Kostenloses Zuhören

„Zuhören, zuhören, zuhören“ schreibt ein anderer Nutzer auf Kleinanzeigen – und scheint das auch genauso zu meinen: Er möchte sich als kostenloser Zuhörer anbieten, erklärt der User in der Beschreibung. Man könne ihm alles erzählen. Er würde keine Nachfragen stellen, sondern einfach nur Zuhören, denn das könne er gut. Allerdings: nur für maximal eine Stunde. Wer also mal ein offenes Ohr braucht, scheint bei ihm richtig zu sein.

Die Goldene Dose

Diese Dose des Energy-Drink Herstellers „Monster Energy“ sei ein „sehr seltenes Sammlerstück“. Sorte: Ultra Golden Pineapple. Der Verkäufer habe sie probiert, festgestellt, dass „dieses Stück sehr wertvoll ist“ und anschließend ausgetrunken. Für die leere Dose möchte er jetzt stolze 88 Euro haben. Laut „Profis“, müsse diese Dose aus mehreren Karat Gold bestehen, schreibt er. Das ist etwas zweifelhaft: Denn im Internet gibt es die gleiche Sorte für rund zwei Euro pro Stück – mit Inhalt.

3 Kilo Kronkorken

Ein Nutzer aus Döhren-Wülfel hat offenbar viel getrunken – oder zumindest fleißig gesammelt. Die Rede ist allerdings nicht von einzigartigen Whisky-Flaschen oder Limonaden-Dosen aus einer japanischen Limited Edition, sondern von Kronkorken. Dieser hat der Verkäufer nämlich kiloweise im Angebot – bis zu 27 Kilogramm kann man bei ihm erwerben. Drei Kilogramm kosten 17 Euro, größere Abnahmen seien verhandelbar, schreibt der User des Kleinanzeigen-Portals.

Kronkorken kommen zum Beispiel bei Polterabenden zum Einsatz: Vielleicht findet sich also ein Käufer oder eine Käuferin. © Quelle: Daniel Junker

Wertvolle Münzen

Ein Nutzer von Kleinanzeigen hat in Linden-Limmer ein ganz besonderes Angebot: Er verkauft sechs 2 Euro-Münzen für 150 Euro Verhandlungsbasis. Wer diese „wertvollen Münzen“ jetzt kaufe, könne sie später für 1000 Euro weiterverkaufen, schreibt er. In der Tat werden Münzen unter Sammlern gehandelt, beispielsweise, wenn sie Fehlprägungen haben. Davon macht der Verkäufer in dieser Anzeige allerdings keine Angabe.

