Performance

In Zeitlupe: Die sechs Tänzerinnen und ein Tänzer wollen mit ihrer Performance „Silence“ auf das Thema Gewalt aufmerksam machen. Vom Kröpcke bis zum Steintorplatz brauchten sie sechs Stunden – für etwa 450 Meter.

Die „Slow-Motion-Performance“ einer Kölner Künstlergruppe hat am Sonnabend viele Menschen in Hannover irritiert. Die sieben Tänzer und Tänzerinnen legten 450 Meter in sechs Stunden zurück.

