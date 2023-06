﻿Smart-City-Days-Talk: Im Aufhof in Hannover kommen Jugendliche und Firmen ins Gespräch

Hannover. „Heute die Welt von Morgen gestalten“, unter diesem Motto finden aktuell die Smart-City-Days in Hannover statt. Das Projekt, unter anderem gefördert von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse, bietet vom 27. zum 28. Juni viele Angebote für Schülerinnen und Schüler sowie Unternehmen und Institutionen an, darunter Workshops, Mitmachaktionen und Vorträge. Dazu gehörte auch der Smart-City-Days-Talk im Aufhof, eine Podiumsdiskussion, bei der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber am Dienstagabend mit den jungen Talenten ins Gespräch gekommen sind.

An der Diskussion nahmen unterschiedliche Gruppen teil, darunter Vertreterinnen und Vertreter von örtlichen Großunternehmen und der Stadt Hannover, ein junges Start-up-Talent, der Smart-City-Days-Projektleiter Kai Schirmeyer sowie vier Schülerinnen und Schüler des Projekts „Bessermacher:in“. HAZ-Redakteur Jan Sedelies moderierte die Veranstaltung im ehemaligen Karstadt-Kaufhaus.

Welche Fähigkeiten bringt die Jugend mit?

Ausgangspunkt der Diskussion war die Annahme, das junge Menschen andere Qualifikationen und Wünsche in das Arbeitsleben mitbringen. Unternehmen und Institutionen müssten sich also anpassen, um attraktiv als Arbeitgeber zu bleiben. Doch welche Fähigkeiten und Erwartungen sind das?

Im Rahmen des Projekts „Bessermacher:in“ hatten Schülerinnen und Schüler der Goetheschule, des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, der Helene-Lange-Schule und des Gymnasiums Mellendorf unterschiedliche Zukunftsideen vorgestellt. Diese wurden zuvor vorgestellt. Die jungen Teilnehmenden führten dabei einige ihrer besten Fähigkeiten vor: Sie präsentierten sich selbstbewusst, kreativ, teamfähig und lösungsorientiert.

Die Wünsche der neuen Generation

Sie machten deutlich, dass aus ihrer Sicht neue Werte im Arbeitsleben wichtig wären. So sahen es auch Regions-Finanzdezernentin Cordula Drautz und der Personaldezernent der Stadt, Lars Baumann. Es ginge den jungen Bewerberinnen und Bewerbern heute nicht mehr vorrangig um Geld, sie würden vielmehr etwas bewegen wollen. Auch sei eine höhere Priorisierung des Gemeinwohls zu beobachten, so Drautz und Baumann.

Auch der Wunsch nach mehr Kommunikation auf Augenhöhe und abgeflachte Hierarchien wurde immer wieder von den Teilnehmenden genannt. Angelo vom Geschwister-Scholl Gymnasium und Paula vom Gymnasium Mellendorf verwiesen auf einen weiteren Punkt: „Die mentale Gesundheit soll besser angenommen werden. Wir wünschen uns mehr Unterstützung vom Arbeitgeber dazu.“ Und Eduard fügte hinzu: „Mehr Zuhören. Ideen erst einmal anhören, bevor man sie direkt ablehnt.“

Neue Ideen für die Arbeitswelt: Vertreter unterschiedlicher Unternehmen und Institutionen bei der Podiumsdiskussion. © Quelle: Christian Behrens

Und wie passen sich die Unternehmen an?

Hanno Gieseke von Continental fasste es für sein Unternehmen zusammen: „Wir müssen neue Wege gehen“. Die Wünsche der Jugendlichen sollten stärker berücksichtig werden. Bei der Stadt Hannover geschehe das unter anderem bereits durch die neue Personalstrategie. „Wir wollen die Start-up-Kultur strukturell bei uns verstärkt einbringen. Hierarchien werden abgeflacht, denn jede Stimme ist wertvoll“, sagte Baumann dazu. Drautz sprach neue Raumkonzepte an. Homeoffice sei das „Büro der Zukunft“, aber auch vor Ort sollten mehr offene Begegnungsorte entstehen.

Kathrin Petersen von der Madsack Mediengruppe verband in ihren Überlegungen die unterschiedlichen Generationen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern: „Jeder sollte unter den Umständen arbeiten, die er gerade braucht.“ Manche würden lieber traditionell in kleinen, festen Büros arbeiten, andere bräuchten die Kollaborationsräume. Die Unternehmen sollten auf alle Bedürfnisse achten. Dem jungen Start-up-Talent Lina Büscher ist vor allem klare Kommunikation wichtig – so formen motivierte und engagierte Schülerinnen und Schüler sowie Unternehmen gemeinsam die Zukunft der Arbeitswelt.

