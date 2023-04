﻿Schüler aus Hannover entwickeln innovative Ideen für Schule und Stadt

Hannover. Zwei Monate sind keine lange Zeit – ganz besonders dann nicht, wenn in dieser Zeit innovative Ideen für eine intelligente Gestaltung von Schule und Stadt entstehen sollen. Noch anspruchsvoller wird es, wenn die Präsentation anhand eines App-Prototypen oder einer Minecraft-Simulation erfolgt.

In dieser Situation stecken derzeit 90 Schülerinnen und Schüler aus Hannover. Die Jugendlichen bereiten sich mit Hochdruck auf die zweiten Smart City Days vor, die am 27. und 28. Juni auf dem Opernplatz stattfinden. „Viel Zeit bleibt uns nicht mehr“, sagt die 16-Jährige Schülerin Hannah-Lee Dubbeke.

Zusammenarbeit mit Initiative Nachwuchskraft e.V.

Unterstützt von der Initiative Nachwuchskraft e.V. planen die Elftklässler von vier verschiedenen Schulen im Projekt „Bessermacher:in“ ihre Vorschläge für eine zukunftsfähige Gestaltung von Schulen und der Stadt. Seit Februar treffen sich die Jugendlichen mit Unternehmen in der Region Hannover. Dort lernen sie neue Techniken kennen. Gleichzeitig erhalten sie in Workshops an der Schule Tipps von der Initiative Nachwuchskraft. „Wir geben erste Themenvorschläge, unterstützen die Schülerinnen und Schüler im Prozess und in der Entwicklung der Idee“, sagt Sabine Lachmann von Nachwuchskraft e.V.

Auch wenn die Schülerinnen und Schüler noch intensiv an ihren Vorschlägen für die Smart City Days arbeiten, zeichnen sich beim Kick-Off-Meeting schon konkrete Ideen ab.

Sie bieten Unterstützung: Die Initiative NachwuchsKraft e.V. hilft den Jugendlichen bei der Entwicklung ihrer ganz eigenen Idee. © Quelle: Philipp Martens/NachwuchsKraft

Projekt 1: App für Mental Health

Eine Gruppe von 10 Schülerinnen vom Gymnasium Mellendorf möchte das Thema der mentalen Gesundheit in der Schule stärker in den Blick nehmen. „Krankheiten wie Autismus, ADHS oder Depressionen sind heutzutage an der Tagesordnung, werden aber viel zu wenig beachtet“, sagt die 16-Jährige Paula Marie Reinhardt. Ein genaues Design gibt es noch nicht, die Richtung allerdings steht. „Wir wollen eine App schaffen, die direkt ein gutes Gefühl gibt“, erklärt Hannah Lee Dubbeke (16). Bis zu den Smart City Days Ende Juni möchte die Gruppe einen ersten Prototypen bauen.

Projekt 2: Interaktive Bushaltestellen

Den Begriff Innovation nimmt eine Gruppe um die 17-Jährige Schülerin Maya Pohl (Gymnasium Mellendorf) ernst. Gezielt geht sie über die Institution Schule hinaus und möchte die Stadt verändern. Dafür nehmen sich die Schülerinnen die Bushaltestellen in Hannover vor. „Im Moment strahlen die Haltestellen vor allem Kälte aus, dabei wäre so viel mehr möglich“, sagt Pohl. Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen gerne auch längere Zeit auf einen Bus warten. Beheizte Bänke, Glasscheiben als Bildschirme zum Lesen oder Spielen– all das soll die Bushaltestelle der Zukunft bieten. „Wir sind schon in Kontakt mit der Stadtbibliothek Hannover, um sie in unsere Planung mit einzubeziehen“, sagt Pohl. Maßstabsgetreu möchte sie bei den Smart City Days einen Entwurf präsentieren.

Innovatives Design: Die Schülerinnen pitchen ihre Idee bei den Smart City Days am 27. und 28. Juni. © Quelle: Jasper Bennink

Projekt 3: Restaurierung des Raschplatzes

Wie viele andere Hannoveraner auch, stört sich der 16-Jährige Daniel Khalil am Zustand des Raschplatzes. Anhand einer Minecraft-Simulation möchte er mit seiner Gruppe zeigen, wie sich die Jugendlichen eine Umgestaltung der Fläche hinter dem Hauptbahnhof vorstellen. „Auf der Plattform kann ich meiner Kreativität einfach freien Lauf lassen“, erklärt Khalil seine Entscheidung für das Onlinedesign. Das Element Wasser soll eine besondere Rolle spielen.

Zweite Auflage: Schon im Jahre 2022 beteiligten sich verschiedene Schulen in Hannover an den Smart City Days. © Quelle: privat

Projekt 4: Lost Places als Orte für Jugendliche

Was passiert mit ungenutzten Gebäuden in der Stadt und der Region. Wenn es nach Jesse Feldmann (17) geht, könnten dort in Zukunft Veranstaltungen und Parties für Jugendliche stattfinden. „Wir haben dabei an das Jugendzentrum oder das Ihme-Zentrum gedacht“, sagt er. Wie genau seine Gruppe bei den Smart City Days eine Idee pitcht, weiß sie aber noch nicht.

Die Zeit rennt also. Zwei Monate bleibt den Jugendlichen, um ihren Ideen den finalen Schliff zu geben. Die Ergebnisse sind am 27. und 28. Juni bei den Smart City Days in Hannover zu sehen.