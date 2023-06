﻿Schüler präsentieren ihre Vision der intelligenten Stadt von morgen

In welcher Welt wollen wir künftig leben? Bei den „Smart City Days“ stellten Schülerinnen und Schüler aus Hannover und der Region Projekte für ein besseres Zusammenleben in der Stadt vor.

Hannover. Wie können wir unser Leben in der Stadt zukünftig gestalten? Was ist uns wichtig und was können wir optimieren? Mit diesen und ähnlichen Fragen haben sich Schülerinnen und Schüler ab dem 9. Jahrgang an vier Schulen in der Region auseinandergesetzt und nun unter dem Titel „Bessermacher:in“ ihre Ergebnisse präsentiert. Mit dabei waren die Goetheschule, das Geschwister-Scholl-Gymnasium, die Helene-Lange-Schule sowie das Gymnasium Mellendorf.