﻿Ist Hannover eine Smart City? Diese Ideen sollen die Stadt fit für die Zukunft machen

Hannover. Smart City – vermutlich möchte jeder in so einer „schlauen Stadt“ leben, aber wie genau kann ein Ort wie Hannover eigentlich eine solche werden? Das Rathaus wollte es genauer wissen und lud zur „Werkstadt“: 110 Menschen aus Wirtschaft, Wissenschaft und sozialen Einrichtungen teilten sich für zwei Tage in zehn Projektgruppen auf, am Sonnabend gab es die Ergebnisse in jeweils dreiminütigen Präsentationen. Ein (möglicher) Blick in Hannovers Zukunft:

Lebensraum: Wie wird die Umgebung lebenswerter? Der Blick geht mal wieder nach Barcelona, wo aus Straßen „Superblocks“ werden – ohne Autos, aber mit Aufenthaltsqualität. Die Arbeitsgruppe legt Wert auf eine unkomplizierte Umsetzung: Eine mobile „Wanderbaumallee“ bringt Grün auf den Asphalt und spendet Schatten, sämtliche Möglichkeiten sollen in einem „Quartiersbaukasten“ sortiert werden. Das Ziel: Jede Straße, jede Kreuzung in Hannover soll damit theoretisch funktionieren, der politische Wille vorausgesetzt.

Mobilität: Eine „Erlebniswelt ÖPNV“ soll her, helfen sollen dabei vor allem Busse. Sie sollen nach Bedarf fahren – und die Kunden dorthin kutschieren, wo sie unabhängig von den Haltestellen hin wollen. Erreichen will die Arbeitsgruppe das mit zahlreichen Querverbindungen, die Hannovers Linienplan zum Spinnennetz machen würden. Zukünftig fahren die Busse autonom, das spart Personal und damit Kosten. Und wer es doch individueller mag: An sogenannten Hubs gibt es Carsharing und Lastenräder zum Ausleihen.

Zuhause: Das ganze Viertel wird zum Zuhause – dank „HannoFairTeilt“: Eine digitale Plattform, die über die Kompetenzen in der Nachbarschaft Buch führt. Wer hat eine Bohrmaschine – und wer weiß sie zu bedienen? Eine App liefert die Antwort. In Begegnungsräumen werden zudem weitere Netzwerke gesponnen. Die Idee von Nachbarschaftshilfen ist allerdings nicht ganz neu, die Stadt selbst kooperiert etwa mit der Internetplattform nebenan.de.

Kultur: Wer war in den vergangenen Tagen auf einer Kulturveranstaltung? Nur wenige Hände im Publikum gehen da hoch. Die Kultur wieder sichtbar zu machen ist das Anliegen einer Arbeitsgruppe, und die Idee hat Charme: Ein „Kultur-Tinder“ bringt Gegensätze zusammen, wenn die Einrichtungen denn mitspielen. Wörtlich: Ein Tischtennis-Turnier im Landesmuseum. Oder ein Karaoke-Wettbewerb in der Oper. Ein Klassik-Konzert in der Fußball-Arena. Da war doch was? Richtig: Mit dem Eishockey-Open-Air im Stadion hat die Stadt schon im Dezember gute Erfahrungen gesammelt.

Demokratie: Sie vermissen Parkplätze? Sie finden den Radweg zu schmal? Sagen Sie Ihre Meinung: Die Demokratie-Arbeitsgruppe schlägt vor, in der ganzen Stadt Abstimmungsautomaten aufzustellen. Nach dem Multiple-Choice-Prinzip soll dort aktuellen Debatten nachgespürt werden. „Choice Lane“ nennen die Ideengeber das, Entscheidungsspuren: So niedrigschwellig war direkte Demokratie wohl noch nie.

Lernen: Die Stadt als außerschulischer Lernort: In Container können Schülerinnen und Schüler ihre „ConPetence“ stärken, eines von vielen Wortspielen an diesem Nachmittag. Dort gibt es dann nicht nur Hausaufgabenhilfe, sondern auch das Angebot zum Gespräch, Handwerker-Kurse und vieles mehr. Damit die jungen Menschen auch wirklich kommen, können sie hier auch ihre Handys aufladen, Kaffee trinken und Freunde treffen.

Wie geht es weiter? „Das sind beeindruckende Ergebnisse“, lobte Stadtbaurat Thomas Vielhaber. Hannover profitiert von Bundesmitteln, 13,1 Millionen Euro gibt es für die „Smart City“-Modellstädte. „Die Strategiephase läuft noch bis Ende Juni“, erklärt Tim Gerstenberger vom Team „Restart: #Hannovativ“, einige Projekte werden auch schon längst umgesetzt – darunter Teile des Innenstadtdialogs, bei dem Straßen in der City derzeit – mit mehr Grün und weniger Autos – umgestaltet werden. 73 Städte können sich bundesweit bis 2030 ausprobieren, die besten Ideen gelten dann als Blaupause für Nachahmer.