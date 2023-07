Teurer Hype: Dieser Laden in Hannover verkauft Rapper-Sneaker für 2300 Euro

Hannover. Philipp Bruns hat sie, Kevin Traut hat sie, Yanik Duscha auch. Die meisten Leute, die seit dem 22. Juli den Laden in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade betreten, wollen sie. Egal, ob sie 100, 300, 600, 1000 oder 3000 Euro kosten. Die Schuhe bei „Sneaker Bundy“ sind einfach angesagt und „echte Wertanlagen“, wie Verkäufer Philipp Bruns erzählt. Der hat immerhin 14 dieser Freizeitschuhe daheim und schwört darauf. „Sie sind sehr bequem, viele haben das Air-Element drin“, also Luftkissen. Aber der Wert misst sich nicht an der Bequemlichkeit, sondern schlicht daran, dass sie rar sind.

„Die sind limitiert, das sind Sneaker, die es in typischen Ketten nicht gibt. Die sind schnell ausverkauft, oft Sammlerstücke, die in Zusammenarbeit mit Künstlern hergestellt worden sind.“ Künstlern wie US-Rapper Travis Scott, der mit Nike zusammenarbeitet. Satte 2229,99 Euro kostet sein Sportschuh hier in Hannover. „Der ist schon ein paar Jahre alt, war ohnehin limitiert und so ist der Preis gestiegen“, erklärt Bruns.

2230 Euro: Dieser Sneaker wird in der Vitrine verschlossen. © Quelle: Nancy Heusel

„Die Schuhe sind momentan sehr beliebt, auch bei Kindern und Jugendlichen“, erzählt der 30-Jährige. Natürlich wollten diese die 1000-Euro-Schuhe, „die kriegen sie eher nicht, aber dieser hier ist schon drin“ – Bruns zeigt auf einen Low-Panda-Nike für 180 Euro. Einige Kunden würden auch auf solche Sneaker sparen, „sich einen Traum damit erfüllen“. Denn wenn Nike oder auch Adidas die limitierten Schuhe rausbringen, sind sie innerhalb von Sekunden ausverkauft. „Die werden künstlich verknappt. Wir bedienen uns am Zweitmarkt und bringen sie in unsere Läden.“

Fußballspieler Yanik Duscha aus Wunstorf hat auch einige daheim, „den, den und den“, zeigt er auf verschiedene Sneaker an die Wand. Heute hat der 17-Jährige es auf den Adidas „Yeezy Slides“ abgesehen. Was für ahnungslose Menschen wie eine durchaus bequeme, wenn auch recht klobige Saunapantoffel ausschaut, ist eine 220-Euro-Sandale.

Pantoffel für 220 Euro: Dieser Schuh soll vom umstrittenen US-Rapper Kanye West entworfen worden sein. © Quelle: Nancy Heusel

Designed wurde sie von dem geschätzt 1,2 Milliarden Euro schweren US-Rapper Kanye West. Die Kooperation mit Adidas wurde nach einem Eklat wegen antisemitischer Äußerungen des Rappers beendet, Adidas verkauft die Lagerbestände aber weiterhin. Diese Modelle sind auch hier in Hannover zu haben. Dem Wert hat der Skandal offenbar keinen Abbruch getan – eine Sandale wird zur echten Wertanlage. Deswegen kniet sich Duscha auf Bitten unserer Fotografin Nancy Heusel auch nicht mit dem Schuh hin, „der könnte knicken“. Verständlich. Und wie kann er sich diese Schuhe leisten? „Ich spare und arbeite dafür“, sagt der Leistungssportler.

Bitte nicht in die Waschmaschine

Philipp Bruns zeigt auf sogenannte „crease protectors“ für zehn Euro, das sind Schuhkappen, die die wertvollen Treter vor dem Knicken schützen. Bruns Kollege Kevin Traut ist gerade 18 Jahre alt geworden und hat auch schon 20 Sneaker daheim, „darunter echte Sammlerstücke, einer ist elf Jahre alt“. Die pflegt er, auch wenn „bei den ältesten schon die Sohle abgefallen ist, das musste repariert werden“. Auf die Frage, ob man die Sneaker zum Säubern in die Waschmaschine stecken könnte, winken Bruns und Traut entsetzt ab. „Bloß nicht!“

Steht hinter dem Konzept: Philipp Bruns (30) verkauft auch Schutzkappen für die Sneaker. © Quelle: Nancy Heusel

Eigentlich hatte „Sneaker Bundy“-Chef Sebastian Krantz mit einem Online-Geschäft begonnen, doch nachdem er in Braunschweig einen Laden eröffnet hatte, kamen Sneaker-Fans von weit her – auch viele aus Hannover. Für ein Jahr gibt es den Laden nun auch hier. „Und er brummt“, stellt Philipp Bruns fröhlich fest. Die Schuhe sind so begehrt, dass sie extra gesichert werden. Die teuersten, wie jene von Travis Scott, liegen in abgeschlossenen Vitrinen. Rar ist kostbar.

