﻿SNNTG, Fuchsbau, N-Joy Starshow: Das ist Hannovers Festival-Sommer 2023

Überblick

Von Mai bis September: Im Sommer gibt es in der Region Hannover zahlreiche Musik-Festivals – beispielsweise das Waves Open Air in Mellendorf.

Der Festival-Sommer 2023 steht an: Auch in der Region Hannover gibt es zahlreiche Partys – den Anfang macht gleich am 1. Mai das gleichnamige Fest bei der Faust. Doch es folgen unter anderem SNNTG, Zytanien, Fuchsbau, Fährmannsfest, das Plaza- und Oakhill Festival. Ein Überblick.

