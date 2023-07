﻿So bereiten sich die Feuerwehren auf Waldbrände vor

Hannover. Die Waldbrandgefahr in Hannover steigt aktuell wieder auf Stufe 3 (von 5). Und angesichts der heißen, trockenen Sommer müssen Kommunen, Landkreise und das Land mit immer mehr Flächenbränden rechnen. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Waldbrände in Niedersachsen auf 451 an. Im Jahr 2020 waren es lediglich 285.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Regionsbrandmeister Karl-Heinz Mensing sagt: „Hinsichtlich der technischen Ausstattung ist einiges passiert.“ So hat das Land jetzt zwei Löschflugzeuge angeschafft. Acht Landkreise (Göttingen, Goslar, Celle, Heidekreis, Gifhorn, Uelzen, Lüneburg und Lüchow-Dannenberg) werden außerdem mit geländegängigen Löschfahrzeugen ausgestattet. Wobei sich zwei Kreise jeweils ein sogenanntes Modul (Kosten jeweils 1,84 Millionen Euro) teilen. Sie können auch außerhalb von Harz und Heide eingesetzt werden, auch bei den europäischen Nachbarn.

Ministerin verspricht 26 Löschfahrzeuge

Das erste zur Waldbekämpfung wurde vergangenes Jahr in Celle stationiert. Ein Modul besteht aus einem Führungsfahrzeug, vier Löschfahrzeugen und einem Gerätewagen für die Logistik. Kürzlich teilte Innenministerin Daniela Behrens (SPD) mit, dass zudem 26 Löschfahrzeuge beschafft werden. Und zwar für die Kommunen, die an einer Kreisfeuerwehrbereitschaft mitwirkten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Letzte Löscharbeiten: Nach mehr als 20 Stunden Einsatz war der Waldbrand bei Hämelerwald im Sommer 2022 gelöscht. © Quelle: Feuerwehr

An der Basis wird das wohlwollend zur Kenntnis genommen. „Aber wir können mit den Modulen nicht planen“, sagt Torben Klingemann, Stadtbrandmeister in Neustadt. Weil man nie weiß, wo die Fahrzeuge im Einsatz sind. Auf seiner Bedarfsliste stehen sogenannte Kreisregner (automatische Beregnungsanlagen) und D-Schläuche. Die im Durchmesser kleineren Schläuche seien nicht so schwer und würden für einen Flächenbrand ausreichend Wasser befördern.

Philipp Supann, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Isernhagen, meint hingegen: „Wir fühlen uns gut ausgestattet. In den vergangenen Jahren sind Ausrüstungen und Fahrzeuge angeschafft worden.“ Bei Ausrüstung nennt er D-Schläuche und Wasserrucksäcke für die Einsatzkräfte als Beispiele. Außerdem seien die Feuerwehrleute mittlerweile ausreichend ausgebildet, um größere Flächenbrände effizient bekämpfen zu können.

Problem sind ausgetrocknete Teiche und Bäche

Das Problem bei Waldbränden seien der hohe Personaleinsatz und die Verfügbarkeit von Wasser, erklärt der Regionsbrandmeister. In Sachen Personalstärke klagen die Freiwilligen Feuerwehren nicht. „Wir haben im Umland 9000 Einsatzkräfte“, sagt Mensing. Und auch um den Nachwuchs sei es gut bestellt. Die Kinder- und Jugendfeuerwehren zählten im Umland Hannovers 6000 Mitglieder. „Die pessimistischen Prognosen der vergangenen Jahre sind nicht eingetreten“, meint der Regionsbrandmeister zum Personalbestand der Freiwilligen Feuerwehren.

Aber ein Flächenbrand stellt höchste Anforderungen an die Fitness der Feuerwehrleute. „Bei den hohen Temperaturen müssen wir unsere Personalressourcen schonen“, sagt Neustadts Stadtbrandmeister. Gleichzeitig müsse man darauf achten, dass die Wege im Wald für die Fahrzeuge passierbar seien. Gerade bei privaten Wegen sei das oft ein Problem. Deshalb aktualisiere man ständig die Waldbrandeinsatzkarte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und dann das Wasser. Eine Folge des Klimawandels ist, dass Bäche, Teiche und Seen ganz oder teilweise ausgetrocknet sind. Die Feuerwehren müssen also mehr Löschwasser zum Einsatzort transportieren. Die eigens für Waldbrände angeschafften CCFM 3000 Niedersachsen-Fahrzeuge haben ein Volumen von 3000 Litern Wasser je Fahrzeug.

HAZ