﻿So bereitet sich der Großraum Verkehr Hannover auf das 49-Euro-Ticket vor

In Hannover plant der Verkehrsverbund GVH für das Deutschlandticket und hält es für möglich, dass es zum Jahreswechsel auf den Markt kommt – obwohl noch wichtige Details ungeklärt sind. Preisgünstigere Angebote etwa für Senioren oder Jugendliche will er in jedem Fall beibehalten.

Hannover. Nach langen Diskussionen steht fest: Das 9-Euro-Ticket, im Sommer ein Verkaufsschlager im Bahnverkehr, bekommt einen Nachfolger. Das Deutschlandticket soll 49 Euro im Monatsabonnement kosten, bundesweit gültig, auf digitalem Weg erhältlich sowie monatlich kündbar sein und möglichst zum 1. Januar an den Start gehen.

Bund und Länder haben sich auf diese Eckpunkte geeinigt. Umsetzen müssen das Paket vor allem die Verkehrsverbünde – in der Region der Großraum Verkehr Hannover (GVH). „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Angelegenheit“, sagt Geschäftsführer Ulf-Birger Franz, gleichzeitig Verkehrsdezernent der Region. Einfacher wäre es, wenn man schon wüsste, an was genau. Fragen und Antworten.

Kommt das Deutschlandticket tatsächlich zum 1. Januar?

„Ich schließe nicht aus, dass das gelingt – möglicherweise zunächst in Form eines Vorläufermodells“, sagt Franz und verweist darauf, dass das 9-Euro-Ticket auch blitzartig umgesetzt wurde. Skeptisch dagegen äußert sich die Dachorganisation Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). „Es ist klar, dass das Ticket nicht zum Jahreswechsel ins Angebot kommt“, erklärt Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff und begründet das sowohl mit ungelösten Finanzierungsfragen als auch mit Details der Umsetzung.

Welche GVH-Stammkunden profitieren?

Bis auf eine Ausnahme alle diejenigen, die mit einer normalen Monatskarte in der zweiten Klasse unterwegs sind. Zum Vergleich: Die günstigste Monatskarte im Abonnement für die Zonen B oder C liegt aktuell mit 36,30 Euro unter dem Deutschlandtarif. Alle anderen Varianten sind mit Preisen zwischen 51,80 Euro und 97,80 Euro teilweise geringfügig, teilweise erheblich teurer. „Wenn das Deutschlandticket kommt, wird kein Abo-Kunde im GVH mehr als 49 Euro zahlen“, verspricht Franz.

Was ist mit Senioren-, Schüler-, und Sozialtickets?

Es gibt im Großraum Verkehr Hannover Kunden, die mit rabattierten Fahrscheinen unterwegs sind – mit der Seniorennetzkarte (25,50 Euro im Abonnement) oder der Jugendnetzkarte (15 Euro) beispielsweise. „Diese Angebote soll es weiter geben“, kündigt Franz an. Gleiches gilt für die Sozialtickets für Bedürftige. Ob diese speziellen Tickets dann allerdings auch den Vorteil bundesweiter Gültigkeit mit sich bringen, gehört zu den ungeklärten Detailfragen.

... und mit dem Jobticket?

Hier hat der GVH ein Subventionssystem beschlossen, dass er zum 1. Januar einführen will und bei dem sich im günstigsten Fall allein der Verbund und der Arbeitgeber den Preis für das Jobticket der Mitarbeiter teilen. Laut Franz bleibt das weiterhin der Plan. Heißt unter dem Strich: Mit dem neuen Jobticket ist es für Nahverkehrskunden möglich, den Preis für das Deutschlandticket noch einmal zu drücken.

Ändern sich die Tarife unabhängig vom Deutschlandticket?

Wie in jedem Jahr will der GVH die Fahrpreise zum Jahreswechsel anheben – laut Beschluss aus dem Sommer dieses Mal um durchschnittlich 2 Prozent. Das wird laut Franz eher nicht passieren, wenn sich der Einführungstermin für den neuen bundesweit gültigen Fahrschein doch nicht halten lässt und etwa um zwei oder drei Monate verschoben werden muss. „Es würde nur Verwirrung stiften, wenn wir zweimal in kurzer Folge Tarife ändern“, erläutert der Geschäftsführer. Auch das neue Jobticket käme in diesem Fall später an den Markt.

Das Deutschlandticket soll den Nahverkehr attraktiver machen und neue Stammkunden anlocken – auch bei der Stadtbahn in Hannover. © Quelle: Katrin Kutter

Womit kann ich fahren?

Wie beim 9-Euro-Ticket auch in allen Nahverkehrs-, Regionalzügen, S-Bahnen, Stadtbahnen und Bussen des öffentlichen Nahverkehrs in der zweiten Klasse. Ausgeschlossen sind ICE- und IC-Züge, bei denen es allerdings im Sommer in Niedersachsen punktuell Ausnahmen gab. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) regt an, auch Fernbusse in den Gültigkeitsbereich einzubeziehen. Welche Mitnahmeregelungen etwa für Fahrräder oder wie in bestimmten Fällen beim GVH für weitere Personen gelten, gehört zu den offenen Angelegenheiten.

Wie komme ich überhaupt an den neuen Fahrschein?

Laut Bund-Länder-Vereinbarung soll es ein digitales Angebot werden. Ob sich das zumindest am Anfang so halten lässt, steht dahin. In Niedersachsen etwa bestand die Nahverkehrsgesellschaft des Landes (LNVG), die die Tarifbedingungen der einzelnen Verkehrsverbünde genehmigen muss, bisher immer darauf, dass es auch Papierfahrscheine geben muss. „Wir arbeiten an einer kundenfreundlichen Lösung“, sagt GVH-Sprecher Tolga Otkun. Beim 9-Euro-Ticket sah die so aus, dass der GVH bei der Abbuchung automatisch den Tarif angepasst hat, ohne dass die Abonnenten tätig werden mussten. „Auch jetzt muss kein Kunde sein Abo kündigen“, betont Otkun.

Was ist mit den Automaten?

Da es sich beim Deutschlandticket um ein Abo-Angebot handelt, muss an denen laut Otkun nichts geändert werden.

Wie wirkt sich das für den GVH finanziell aus?

Das ist die große Preisfrage. Beim 9-Euro-Ticket haben die damaligen Bundeszuschüsse laut GVH gereicht, um die Einnahmeverluste auszugleichen. Jetzt haben Bund und Länder beschlossen, für das neue Angebot je 1,5 Milliarden Euro auf den Tisch zu legen und an die Verkehrsverbünde zu verteilen. Der Haken dabei: Berechnungsgrundlage sind laut bisherigem Stand die Bedingungen aus dem Jahr 2019. „Seitdem sind Energie- und Personalkosten gestiegen, außerdem haben wir unser Angebot etwa mit dem Rufbussystem Sprinti ausgeweitet“, erklärt Franz. All dies würde nach derzeitigem Stand bei der Zuteilung der Zuschüsse keine Rolle spielen.

Und wenn der GVH am Ende zubuttern muss?

Die Fahrgasteinnahmen reichen generell nicht aus, um den Nahverkehr zu finanzieren. Lücken schließt die Region Hannover. Die arbeitet aktuell mit Haushaltskonsolidierungskonzepten, muss also sparen. „Entstehen uns durch das Deutschlandticket weitere Kosten, können wir das nur auffangen, indem wir am Angebot streichen“, erklärt Franz. Ausgedünnte Fahrpläne und ähnliche Auswirkungen seien aber nicht im Sinne des Erfinders.

Was sagt der Chef?

„Die Einigung von Bund und Ländern zum bundesweit gültigen 49-Euro-Ticket ist eine gute Nachricht“, erklärt Regionspräsident Steffen Krach. Ein günstiges Nahverkehrsticket sei ein zentraler Baustein für die Verkehrswende. Es bringe ferner Rückenwind für die Realisierung eines ergänzenden 365-Euro-Fahrscheins in der Region Hannover. Für diesen Jahresfahrschein, der umgerechnet Nahverkehr zum Preis von einem Euro pro Tag ermöglicht, hatte der Regionspräsident stets geworben.

Wie geht es nun weiter?

In der kommenden Woche wollen sich Experten von Bund, Ländern und vom VDV in Sachen Detailarbeit zusammensetzen. „Danach sehen wir hoffentlich klarer“, sagt Franz.