﻿Was muss ein Geselle wissen? So diskutieren HAZ-Leser über Prüfungsfragen und Fachkräftemangel

Was müssen Gesellen wissen? Der Fall eines Flüchtlings aus Pakistan, der Elektriker werden möchte, aber in der Theorie an Begriffen wie Tarifautonomiestärkungsgesetz scheiterte, lässt HAZ-Leserinnen und -Leser den Kopf schütteln. Eine Diskussion über Prüfungsordnungen, Fachkräftemangel und Integration.

Leser Heiner Behrens: „Prüfer benötigen Augenmaß“

Zum Artikel „Was müssen Gesellen wissen?“ vom 12. Januar:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn jemand, der erst vor sieben Jahren nach Deutschland gekommen ist, bester Prüfling in der Praxis war, ist das für ihn eine großartige Leistung. Mit etwas gutem Willen, Verantwortungsgefühl und Menschlichkeit muss man diesen jungen, voll integrierten Mann nicht durch die Gesellenprüfung "rasseln" lassen. Wenn jemand, der erst vor sieben Jahren begonnen hat Deutsch zu lernen, nicht erklären kann, was das Tarifautonomiestärkungsgesetz bedeutet, sollte er diese nachvollziehbaren Schwierigkeiten durch Leistungen im fachpraktischen Teil kompensieren können. Wenn Prüfer sich hier ohne Augenmaß hinter Richtlinien und Vorschriften verstecken, sind sie fehl am Platze. So entmutigen wir junge integrationswillige Menschen und leisten dem krassen Facharbeitermangel Vorschub. Heiner Behrens, Lehrte

Leser Renée Bergmann: „Prüfungszeit für Geflüchtete verlängern“

Wie wahr: Praxis gut, Theorie durchgefallen! Das ist die Realität in der Ausbildung von Geflüchteten. Die theoretische Prüfung ist ihre "Angstprüfung". Denn etwas mündlich zu erklären ist einfach, die schriftliche Ausarbeitung ungleich schwerer. Es gibt zu dieser Ausbildung eine Menge zu sagen: komplizierte Sätze und komplexe Inhalte, die vielfach auch von Menschen nicht verstanden werden, deren Muttersprache Deutsch ist. Über die Sinnhaftigkeit mancher Fragen gar nicht zu reden. Der wichtigste Faktor ist aber die Zeit. Menschen, die diese Sprache neu gelernt haben, müssen die Prüfungen in derselben Zeit absolvieren wie Deutschsprachige. Was für ein Anspruch! Und was für eine Arroganz! Alle Versuche, die Prüfungszeit für Geflüchtete um 30 Minuten zu verlängern, sind bisher an den zuständigen Stellen gescheitert. Hochmotivierte Menschen werden demotiviert. Diese Art der Prüfungen sind unnötige Hindernisse, die wir uns nicht mehr leisten können. Wir sollten froh über diese engagierten jungen Menschen sein, die in unserer Gesellschaft gerne ihren Beitrag leisten möchten. Renée Bergmann, Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leser Jürgen Dirk: „Nachteilsausgleich anwenden“

Ich habe zwei akademische Abschlüsse, die genannten Begriffe hätte ich indes nicht genau definieren können.Wer sich diese Lern- und Prüfungsinhalte für Elektriker ausgedacht hat, scheint es für sein eigenes Ego nötig zu haben. Gleichzeitig dürfte er den Kontakt zur Basis und damit jeglichen Realitätsbezug verloren haben. Dies trifft gleichermaßen auch auf den akademischen Lehrbetrieb zu, in dem sich Dozenten derart mit ihrem Wissen profilieren, dass sie die Studenten abschrecken und zu hohen Abbrecherquoten beitragen.

In dem geschilderten Fall könnte der Nachteilsausgleich greifen. Mit diesem sollen Menschen mit spezifischen Lernhindernissen keine Nachteile erwachsen. Sie können dann in einer modifizierten Prüfungssituation ihre Leistung nachweisen. Im Zuge inklusiver Bildung sollte das, was für Menschen mit ADHS gilt, auch bei Menschen mit sprachlichen Einschränkungen zum Tragen kommen. Damit hätte Herr Chaudhry eine echte Chance, verdient hat er sie allemal. Jürgen Dirk, Hannover

Leserin Elke Sylvester: „Sprachsensibler ausbilden“

Nein, das hätte ich auch als gebürtige, studierte Deutsche nicht gewusst! Als Ausbildungsbegleitung habe ich etwas ähnliches erlebt: Einer jungen, ausländischen Frau, die auf eigene Kosten unbedingt eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin machen wollte, teilte man nach dem ersten Jahr Schule mit Schulgeld (!) mit, dass sie nicht versetzt wird, weil sie nicht über entsprechende Deutschkenntnisse verfügt. Sie hatte diverse Praktika in dem Bereich gemacht und überall gute Beurteilungen erhalten! Und das in einer Zeit, wo gerade in diesem Berufsfeld jede Hand fehlt. Trotz Interventionen bei verschiedenen Stellen ist es mir nicht gelungen, hier eine Lösung zu finden. Diese Hände sind nun für diesen Arbeitsbereich verloren gegangen, sehr schade!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allen, die Prüfungsaufgaben stellen müssen, sei empfohlen, einen Kurs "Sprachsensibel ausbilden – Einfacheres Deutsch" zu machen. Damit kommt man nämlich an seine Grenzen und merkt, was doch auf dem Markt für Blödsinn vorhanden ist. Für Herrn Chaudhry tut es mir sehr leid, sieht so gelebte Integration aus? Elke Sylvester, Hannover

Leser Ullrich Dittscheidt: „Von der Bürokratie-Diktatur lösen“

Unglaublich, diese Bürokratenschikane. Wenn wir es nicht schaffen, uns von der Bürokratiediktatur zu lösen, werden wir untergehen. Ich habe 1961, also vor 62 Jahren, meine Prüfung als Silberschmiedemeister vor der Handwerkskammer Stuttgart abgelegt. Wenn mir solche Fragen gestellt worden wären, wäre ich glatt durchgefallen. Wir brauchen Fachleute und keine Quizkönige. Ulrich Dittscheidt, Hannover

Ist das sinnvoll? Sheraz Chaudhry, Flüchtling aus Pakistan, ist dreimal durch den theoretischen Teil der Gesellenprüfung als Elektriker gefallen, weil er Schwierigkeiten mit Begriffen wie Tarifautonomiestärkungsgesetz, Altersarmut und Fremdfinanzierung hatte. Er hat bei Elektro Denecke in Uetze gelernt. © Quelle: Conrad von Meding

Leser Werner Kaufmann: „Sachfragen, keine Staatsbürgerkunde“

Laut Ihrem Artikel wurden Fragen gestellt, die ich als ehemaliger nebenberuflicher Hochschullehrer, der auch Prüfungen unter Aufsicht älterer Kollegen abgenommen hat, als berufsfremd klassifizieren würde. Derartige Zungenbrecher gehören in eine Prüfung über Staatsbürgerkunde, aber nicht zum Elektro-Gesellen! Dorthin gehören Fragen, ob dieser Sachverhalt bei VDE oder bei DIN oder DIN-EN geregelt ist. Wenn er sogar deren Nummer weiß, dann gibt es dafür eine 1. Wenn ein praktisch anerkannt guter Mann in einer schriftlichen Prüfung mehrfach durchfällt, dann stimmt etwas an den Fragen der theoretischen Prüfung nicht!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich schlage vor, dass Herr Chaudhry – notfalls nach kurzer weiterer mündlicher Prüfung – honoris causa den Gesellenbrief dennoch ausgehändigt bekommt. Werner Kaufmann, Hannover

Leser Ernst-G. Paull: „Arroganz hilft bei Facharbeitermangel nicht“

Die Ausführungen von Herrn Landesausbildungsleiter der Elektroinnung, Niedersachsen, Dieter Wallus aus Springe, offenbaren eine bedenklich arrogant erscheinende Grundeinstellung und dass er offenbar die Problematik der gegenwärtigen Prüfungspraxis seines Hauses gar nicht verstanden hat. Es geht ja nicht um Amtssprache, sondern um die Frage, ob das Abfragen von Wissen über deutsche bandwurmbegriffliche Gesetze für die erfolgreiche Ausbildung eines „Handwerkers“ und nicht „Mundwerkers“ sinnvoll oder sinnlos ist. Statt „Tarifautonomiestärkungsgesetz“ wäre etwa die Frage nach „Tarifautonomie“ sinnvoll gewesen. Und was ein Elektriker mit dem „Magischen Viereck“ anfangen soll, erschließt sich dem Praktiker ebenso wenig. Er beabsichtigt ja nicht, VWL zu studieren.

Ziel der Ausbildung muss ja sein, jungen Menschen mit der Fähigkeit zu sicherer Montage von sicheren Elektroanlagen zu versehen. Dabei kann ruhig auch ein bisschen Rücksicht auf Zuwanderer genommen werden, die immerhin nicht nur eine fremde Sprache, sondern auch eine fremde Schriftform erlernen müssen. Es ist den Kollegen des niedersächsischen Elektrohandwerks, die lautstark einen immer bedrohlicheren Fachkräftemangel beklagen, dringend nahe zu legen, sich von solchen Prüfern baldigst zu trennen. Sie sind nicht Lösung, sondern selbst Teil des Problems – und eine Ursache für die offenbar bestehenden und weit verbreiteten Vorbehalte junger Menschen, einen handwerklichen Beruf zu wählen. Mit den vorhandenen Kollegen der Prüfungskommission und ihrer überheblichen und ungerechtfertigten Grundeinstellung wird der Facharbeitermangel im niedersächsischen Elektrohandwerk gewiss auch auf Dauer nicht zu beheben sein. Dipl.-Kfm. Ernst-G. Paull, Großburgwedel

Leser Bernd Schlake: „Fachtheorie ist unverzichtbarer Bestandteil“

Zum Kommentar „Entschlackt die Lernpläne!“ vom 12. Januar:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihr Autor stellt ein fälschliches Bild der betreffenden Problematik dar. Es wird der Eindruck vermittelt, dass der junge Mann an fragwürdigen Aufgaben aus dem Bereich der Wirtschafts- und Sozialkunde gescheitert wäre und deshalb die Gesellenprüfung nicht bestanden hätte. Ich habe selbst 20 Jahre an der Erstellung von Prüfungsaufgaben bei der IHK Stuttgart mitgearbeitet und finde die aufgeführten Beispiele ebenfalls nicht sehr gelungen.

Davon abgesehen ist es aber so, dass das Prüfungsfach Wirtschafts- und Sozialkunde nur zehn Prozent des gesamten Prüfungsergebnisses ausmacht und es nur dann zum Nichtbestehen der Prüfung führt, wenn in diesem Fach eine ungenügende Leistung, das heißt weniger als 30 Prozent der geforderten Leistung selbst unter Einbeziehung einer mündlichen Ergänzungsprüfung erbracht werden. Die Bestehensregelung für die theoretische Prüfung sieht vor, dass von den drei Prüfungsbereichen Systementwurf, Funktions- und Systemanalyse sowie Wirtschafts- und Sozialkunde mindestens zwei mit ausreichend und keiner mit ungenügend abgeschlossen wird. Es wäre also der Sache dienlich gewesen, diesen Sachverhalt darzustellen und bei der Kommentierung zu berücksichtigen.

Die Infragestellung der notwendigen theoretischen Kenntnisse ist ebenfalls nicht angemessen. Eine qualifizierte Fachkraft sollte immer auch die Zusammenhänge und Hintergründe des fachlichen Handels kennen und berücksichtigen, denn das zeichnet das deutsche Berufsbildungssystem aus und macht es erfolgreich. Eine Verkürzung auf die reine Ausführung praktischer Tätigkeiten haben wir in allen "Anlernberufen". Anerkannte Ausbildungsberufe heben sich davon auch dadurch ab, dass sie die Grundlage für eine berufliche Weiterbildung sind. Von daher ist und bleibt die Fachtheorie ein unverzichtbarer Bestandteil einer erfolgreichen Berufsbildung. Bernd Schlake, Hannover

Leser Dirk May: „Lebensentwürfe werden unnötig gefährdet“

Der Kommentar trifft den Nagel auf den Kopf, gerade auch im Bereich Allgemeinbildung. Unser derzeitiges Schulsystem basiert auf der Vorstellung, den Schülerinnen und Schülern per Druckbetankung ein gleichzeitig tiefes und breites Wissen vermitteln zu müssen, obwohl allen Beteiligten bewusst ist, dass ein großer Teil dieses Wissens kurz nach der Prüfung verraucht sein wird. Auch die bestehenden Wahlmöglichkeiten für Fächer schaffen hier keine hinreichende Abhilfe. Anscheinend gilt in der Praxis des Schulalltags eben doch: „Nicht für das Leben, für die Schule lernen wir!“

Warum sollte ein begeisterter zukünftiger Arzt etwa seinen Traum nicht oder mit deutlicher Verspätung verwirklichen dürfen, weil er in einer Abi-Matheprüfung die Funktionsgleichung durch die Minima einer Funktionsschar nicht bestimmen konnte, oder warum sollte eine Schülerin, die Architektur studieren möchte, an mangelnden Detailkenntnissen der Photosynthese scheitern? Die Lebensentwürfe junger Menschen werden so unnötig gefährdet und unserer Gesellschaft in allen Berufsbereichen dringend benötigter Nachwuchs vorenthalten. Ein möglicher Lösungsansatz wäre, Schülern bis zur 10. Klasse das Allgemeinwissen zu vermitteln, welches ihnen im Alltag mit großer Wahrscheinlichkeit auch wirklich etwas nützt. Danach sollte eine Orientierungsphase (etwa ein Jahr) kommen, in der die Schüler mit Unterstützung die grobe Richtung bestimmen, in die sie beruflich gehen wollen. Vor dem Studium könnte dann durch gezielten Unterricht in einer etwa zweijährigen Phase eine Vorbereitung auf diesen grob festgelegten Studienschwerpunkt erfolgen. Dieser Unterricht könnte sogar noch detailliertere Kenntnisse in den jeweils relevanten Themenbereichen vermitteln, als dies jetzt im Abitur geschieht. Die Hochschulen und Universitäten wären sicher erfreut über die aus diesem Ansatz resultierende bessere Vorbereitung ihrer Studienanfänger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fazit: Unser Schulsystem sollte unseren Schülern und unserer Gesellschaft dienen und nicht der Selbstverwirklichung von Bürokraten in Kultusministerien. Eine Änderung des Unterrichts- und Prüfungsansatzes erscheint hier dringend erforderlich. Dirk May, Burgwedel

Leser Peter Soluk: „Eine neue Ebene der Beschäftigungsmöglichkeiten“

Dem Kommentator ist zuzustimmen, wenn er eine Entschlackung der Lehrpläne in der beruflichen Bildung fordert. Noch wichtiger wäre es aber, endlich unterhalb der anerkannten Ausbildungsberufe eine neue Ebene der Beschäftigungsmöglichkeit für benachteiligte Jugendliche einzuführen, die dann als "anerkannte und geprüfte Hilfskräfte" eine ganze Reihe von Tätigkeiten im ersten Arbeitsmarkt ausführen könnten. Wie wir alle wissen, gibt es eine große Anzahl junger Menschen, die zum Beispiel (noch) nicht in der Lage sind, einen Hauptschulabschluss zu erreichen, die aber durchaus in der Lage wären, Aufgaben auszuführen, um so ausgebildete Fachkräfte zu entlasten und eine eigene Berufsperspektive zu erhalten. Dieses Thema wird, trotz allseitig beklagten Fachkräftemangels, nicht im ausreichendem Maße vorangetrieben. Wo ist die Handwerkskammer oder ähnliche Institutionen, die dieses Thema forcieren? Oder ist die Schmerzgrenze noch nicht erreicht? Hier geht es um einen wichtigen Baustein in Sachen Integration und Teilhabe. Um junge Menschen, die in Behindertenwerkstätten nicht richtig aufgehoben sind, sondern mehr können. Peter Soluk, Pattensen

Leserin Waltraud Kämper: „Prüfungsaufgaben dringend aktualisieren“

Zum Artikel „Prüfungen zu schwer für Geflüchtete?“ vom 12. Januar:

Man liest oder hört selten, dass Innungen oder Kammern vor "der eigenen Haustür kehren" und sich engagiert um eine Aktualisierung von Prüfungsaufgaben und Prüfungsbedingungen kümmern. Es sind ja bei Weitem nicht allein "Geflüchtete", die am theoretischen Teil der Gesellenprüfung scheitern. Es ist ein Armutszeugnis, wenn einem Landesausbildungsleiter angesichts der Problematik nichts anderes einfällt, als "Azubis mangelnde Leistung" vorzuwerfen. Warum ist "leichte Sprache" immer noch kein Standard bei Berufsschul-/Innungsprüfungen? Warum sind Multiple-Choise-Aufgaben mit doppelter Verneinung nicht längst verändert? Warum wird Azubis in Prüfungen nicht ausreichend Zeit gewährt, zu zeigen, was sie können? All dies könnte auch etlichen deutschstämmigen jungen Menschen den Weg zu erfolgreichen Ausbildungsabschlüssen erleichtern. Es geht nicht darum, Aufgaben einfacher, sondern verständlicher zu machen! Waltraud Kämper, Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leser Dieter Müller: „Ratlos bei Fragen außerhalb ihres eigentlichen Faches“

Ich habe an der Leibniz-Universität als Physiker und später als Informatiker unzählige Prüfungen abgenommen. Daher weiß ich, dass auch überdurchschnittliche Prüfungskandidaten bei Fragen außerhalb ihres eigentlichen Faches ratlos sein können. Elektrotechniker hätten wohl selten etwas über das magische Viereck gewusst. Und ich stelle mir vor, bei meinem Habilitationskolloquium hätte mich jemand zum magischen Viereck befragt! In heutigen Zeiten sollten alle Menschen etwas über Energieerhaltung und Wärmedämmung wissen, auch Germanisten oder Theologen. Dennoch empfänden wir es als bizarr, wenn Germanisten im Examen nach dem Energieerhaltungssatz gefragt würden. Dieter Müller, Haste

Von red