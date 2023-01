﻿So diskutieren Leser den Fall des Prügelopfers, das seinen Krankentransport nicht selbst zahlen wollte

Uwe Bretthauer, 74-jährige Zahnarzt im Ruhestand und FDP-Stadtteilpolitiker aus Badenstedt, ist bei einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Kröpcke eines Schlägers geworden. Da der Verdacht einer Gehirnerschütterung bestand, wurde er im Krankenwagen in ein Krankenhaus gefahren – und, weil er er eine private Krankenversicherung mit hohem Selbstbehalt hat, sollte die Kosten von gut 300 Euro selbst tragen. Lesen Sie hier den vollständigen Artikel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bretthauer verweigerte das und war bereit, für das Beharren auf dem Prinzip dafür sogar bis uz 14 Tage in sogenannte Erzwingungshaft zu gehen. In letzter Minute wurde die Vollstreckung und damit der Haftantritt ausgesetzt. Aber die Debatte der HAZ-Leserinnen und -Leser über den Fall wird lebhaft fortgeführt. Hier einige Stimmen in Auszügen.

„Täterschutz statt Opferschutz“

In meiner Jugend habe ich einmal gelernt: Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen. Analog dazu heißt es in § 823 BGB: „Wer vorsätzlich oder fahrlässig … einen anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.“ Damit ist klar, dass der Angreifer zum Schadensersatz verpflichtet ist, und nicht das Opfer oder dessen Krankenversicherung. Besteht die Aufgabe der Solidargemeinschaft etwa darin, die Folgen individueller Straftaten zu finanzieren? Nein!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und was sagt die Politik dazu? Die Rechtslage sei unstrittig ... Dieses vermag ich aus dem Munde eines Verwaltungsbeamten gerade noch hinnehmen. Von einem Politiker jedoch, der dazu gewählt wurde, unser Leben zu gestalten, erwarte ich die Erkenntnis, dass sich hier Gesetze widersprechen sowie konsequenten und absoluten Einsatz, um die Gesetzeslage anzupassen. In Erzwingungshaft gehört der attackierende Radfahrer und nicht sein Opfer.

Dass bei uns Täterschutz vor Opferschutz steht und viel mehr über die Motive der Täter als über die Leiden der Opfer nachgedacht wird, hat sich hier und bei den Berliner Silvesterkrawallen leider wieder einmal bewahrheitet.

© Quelle: Christian Behrens

„Ignoranz in Kombination mit Sturheit“

Herr Bretthauer hat eine private Krankenversicherung mit einem Selbstbehalt in Höhe von 1200 Euro jährlich abgeschlossen. Die Transportkosten in Höhe von 475 Euro sind also zunächst von ihm zu tragen. Den Ersatz dieses Schadens kann er zivilrechtlich beim Verursacher, dem rabiaten Radfahrer, einklagen. Da dessen Personalien offenbar bekannt sind und es mehrere Zeugen für den Vorgang gibt, dürfte dies keine Probleme bereiten. Wenn er diesen einfachen Sachverhalt nicht einsehen kann oder will, wird er letztlich wegen Ignoranz in Kombination mit Sturheit bestraft.

„Gerechtigkeit nicht erkennbar“

Die Geschichte ist unsäglich. Was mich an den Diskussionen dazu stört, ist folgendes: Hier wird die Ungerechtigkeit für das Opfer einmal sichtbar wegen der „speziellen Ausnahmekonstellation“, dass das privat versicherte Opfer aus seinem vereinbarten Eigenanteil heraus selber bezahlen soll. Das ist eine Milchmädchen-Argumentation, denn in parallelen Fällen gesetzlich Versicherter zahlt so einen Transport klaglos die Krankenkasse des Opfers (!), mithin die Solidargemeinschaft. Das heißt, alle Krankenkassenmitglieder zahlen für einen Schaden, den ein rücksichtsloser Schläger verursacht hat. Das finde ich keinen Deut besser oder gerechter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ist das ein schlechter Witz?“

Ist das ein Neujahrsscherz? Ein schlechter Witz? Sollten Sachverhalt und Zitate stimmen, zweifele ich an Recht und Gerechtigkeit, am guten Willen der Politik, an Herrn Onay, der zwar bedauernde Worte findet, in der Sache aber hart bleibt, und an Frau Oberstaatsanwältin Silinger. Sie wird mit den Worten zitiert, der Täter sei zwar polizeibekannt, aber das Verfahren gegen den Verursacher eingestellt worden, da der Angriff gegen Herrn Bretthauer „das Strafmaß nicht wesentlich erhöht habe“. Und weil das nach Recht und Gesetzt so ist, darf das Opfer zahlen oder in Beugehaft genommen werden? Muss man erst in den Rollstuhl geprügelt werden, ehe man als Opfer vor Gericht Beachtung findet und als Täter zur Verantwortung gezogen wird?

Wäre es nicht höchste Zeit, die Dinge von der Opferseite her zu betrachten, also Gesetze dahingehend zu ändern – unabhängig davon, ob es sich um einen zahlungsfähigen ehemaligen Zahnarzt, einen Privatversicherten oder um einen armen Schlucker handelt? Bis dahin fände sich vielleicht eine Gesetzeslücke, die nicht das Opfer zum Bestraften macht, sondern den mehrfach auffälligen Täter festsetzt.

„Durchaus nachvollziehbar“

Ich empfinde die Berichterstattung als etwas unglücklich. Der Angriff und die mangelnde Ahndung dieser Tat wird verquickt mit den Kosten des Krankentransportes. Diese Kosten werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, auch von der privaten Krankenversicherung. Aber in diesem Fall hat der Versicherungsnehmer sich für einen Selbstbehalt entschieden. Es kann meiner Meinung nach nur darum gehen, ob in vergleichbaren Fällen diese Leistungen vom Steuerzahler übernommen werden. Vermutlich wäre eine solche Lösung nicht praktikabel. Ich finde es durchaus nachvollziehbar, dass die Stadt hier eine Übernahme der Kosten nicht rechtfertigen kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Auferlegte Solidarität mit dem Täter“

Hier wird der Täter geschützt, das Opfer hingegen muss in heftigster Form die „wortgewaltige Kraft“ der Justiz hinnehmen. Auch unser OB Onay „glänzt“ mit seiner Antwort im „klarsten Behördendeutsch“. In solch eindeutigen Fällen müsste der Täter durch in Rechnung stellen der von ihm verursachten Kosten unmittelbar belangt werden. Will/kann er dann nicht zahlen, wäre in diesem Fall die Androhung der Beugehaft mehr als angebracht.

Ursache und Wirkung werden hier aber einfach per System umgekehrt! Interessant ist auch zu erfahren, dass in solch klaren Fällen bei gesetzlich Versicherten die jeweilige Krankenversicherung zulasten der übrigen Versicherten die Kosten übernimmt. Ob diesen solch auferlegte Solidarität mit dem Täter bewusst ist? Ich wünsche und hoffe, dass die Justiz in Hannover im Sinne einer sorgfältigen Abwägung und Überprüfung ihre Anordnung zunächst auf Eis legt. So wie es jetzt ist, geht auch bei mir der bisher feste Glaube an unser demokratisches Rechtssystem langsam in die Brüche.

© Quelle: Christian Behrens

„Völlig korrekte Zahlung“

Maßlos, Herr Bretthauer! Ich bin seit Jahrzehnten ebenfalls privat versichert, und meine Selbstbeteiligung liegt deutlich über Ihrer, Herr Bretthauer. Ich weiß also, wovon ich spreche. Leider haben Sie vergessen zu erwähnen, dass Ihre Selbstbeteiligung die Beiträge zur privaten Krankenversicherung deutlich senkt. Je höher, desto stärker. Sie gehen also so etwas wie eine Wette ein, nämlich günstiger versichert zu sein. Diese Wette haben Sie aber mit dem Rettungswageneinsatz mal verloren. Deshalb ist völlig korrekt, dass der Einsatz von Ihnen zu zahlen ist – oder erwarten Sie tatsächlich, dass die Solidargemeinschaft Ihren Vorteil der günstigeren Monatsbeiträge quasi finanziert?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Aufforderung zur Unflätigkeit“

Obwohl ich es schon speziell finde, wieso Herr Bretthauer die 300 Euro nicht erst einmal bezahlt und sie sich dann auf zivilrechtlichem Wege zurückholt, wundert mich, dass der Rad fahrende Verursacher mit krimineller Vorgeschichte überhaupt nicht belangt werden soll. Wenn das die Runde macht (dass ab einem gewissen Punkt das Maß eh voll ist und man nicht weiter belangt wird), öffnet das ja für einige freundliche Mitmenschen Tür und Tor zu weiterem unflätigen Verhalten. Unter dem Aspekt hätte ich dann auch weniger Fragen zu „Silvester 2022/2023“.

„Eine skurrile Situation“

Skurrile Situation: Das Opfer geht ins Gefängnis, und der Täter kommt ohne Verurteilung frei. Vermutlich ist von dem Täter nichts zu holen, denn der Rechtsstaat weigert sich als Konsequenz für Missverhalten das sicher vorhandene Einkommen aus Sozialhilfe einzuschränken. Es bleibt generell ohne jegliche Konsequenzen für Täter, wenn kein eigenes Einkommen erzielt wird. Man bekommt einen „Titel“, wenn man den Privatrechtsstreit gewonnen hat, sowie die Rechnung für entstandenen Aufwand. Keine Spur von Entschädigung.

Da ist der zunehmende Verdruss gegenüber unserem Rechtssystem nicht verwunderlich. Wenn man liest, dass der Täter bereits polizeibekannt und wegen gröberer Verstöße verurteilt ist, frage ich mich, warum er nicht zur Verantwortung gezogen und eingesperrt wird. So warte ich nur auf den nächsten Ausraster, bis zur krankenhausreifen Schlägerei kann der Täter sich anscheinend jetzt alles erlauben.

„Haftstrafe wäre angemessen“

Mit großem Unverständnis haben wir gelesen, dass der Täter nicht verurteilt werden wird, weil er bereits ähnliche Straftaten begangen hat und das Strafmaß nicht bedeutend erhöht wäre. Das ist doch nicht zu fassen! Ein Mehrfachtäter darf sozusagen auf Rabatt weiter brutal angreifen, ohne dass dies rechtliche Folgen hat. Hier müsste eine Haftstrafe ohne Bewährung ausgesprochen werden. Es darf nicht sein, dass Bürger von solchen Leuten folgenlos verletzt werden können. Und der Geschädigte bleibt auf seinen Kosten sitzen, weil beim Täter höchstwahrscheinlich nichts zu holen ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Zivilcourage verschwindet“

Der Kommentator sitzt demselben Irrtum auf wie Ihre anderen Redakteure, wenn er die Eskalation dieses Vorfalls darauf zurückführen, dass das Opfer privat krankenversichert und nur seiner Selbstbeteiligung wegen mit den Behandlungskosten konfrontiert worden sei. Andersherum wird ein Schuh daraus. Nur weil das Opfer nicht wie die weit überwiegende Zahl von Bundesbürgern gesetzlich krankenversichert ist und eine Rechnung über seine Behandlungskosten erhält, trat zutage, dass die Behandlungskosten von Straftatenopfern sonst von der Solidargemeinschaft der gesetzlich Krankenversicherten und letztlich von allen Steuerzahlern getragen werden.

Müsste nicht stattdessen der Staat als wirtschaftlich Leistungsfähigster im Rahmen des Opferschutzes alle Kosten übernehmen und erst nach Klärung des Vorgangs entsprechend der Schuld den oder die Täter in Regress nehmen? Bei Berichten über die aktuelle Lage dürfen wir uns über ein Verschwinden von Zivilcourage nicht beklagen.

„FDP soll Kosten übernehmen“

Wie wäre es mit einer pragmatischen Lösung? Die FDP übernimmt die Kosten als „Dienstunfall“! Die Rechtslage ist für uns Privatversicherte nun mal so. Ohne Eigenbeteiligung bekomme ich die Kosten ja auch erstattet, und die Versicherung würde sich das Geld beim Verursacher wiederholen. Und dass es keine konsequente Strafverfolgung mehr in Deutschland gibt, weiß jeder Grundschüler.️

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von HAZ