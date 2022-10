﻿Flashlight-Tour bringt Licht ins Dunkel

Was steht denn da und was bedeutet es? Die Flashlight-Tour folgt grob dem „Roten Faden“ und endet in der Altstadt.

Hannover. Bevor die Taschenlampen zum Einsatz kommen, schickt Stadtführer Tino Schaft noch eine Warnung an alle: „Bitte nicht auf andere Fußgänger, Fahrradfahrer oder Autofahrer richten, das kann unangenehm blenden.“ Dafür blendet die Gruppe kurze Zeit später dem OB ins Büro. Belit Onay hat offenbar schon Feierabend oder einen Abendtermin, und so stört es auch nicht, dass die Taschenlampen der Gruppe die Fassade – und die Fenster – des Neuen Rathauses punktuell erleuchten.

Hannover Marketing macht eine Not zur Tugend beziehungsweise zur neuen Geschäftsidee. Flashlight-Tour heißt die neue Führung, die die aus Energiespargründen nicht mehr angeleuchteten Sehenswürdigkeiten der Stadt in einem ganz neuen Licht erscheinen lässt. Das Licht ist nicht an, also hält man Licht drauf. Und tatsächlich sieht man plötzlich Dinge, die einem bisher irgendwie entgangen sind. Hand aufs Herz: Wer hat sich schon mal die Reliefe am Neuen Rathaus genauer angeschaut? Und darüber nachgedacht, was sie uns zeigen wollen? Und warum eines leer geblieben ist?

Neue Tour: Was steht denn da am Rathaus? Die Guides klären launig auf. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Licht aus – Spot an!“ So wie einst ein schlaksiger Ilja Richter die nächsten Künstler in der Siebzigerjahre-TV-Sendung „Disco“ ankündigte, so in etwa fühlt man sich bei der Flashlight-Tour. Nur dass es leiser zugeht und die Beats eher aus dem Inneren kommen. Etwa, wenn man den Guides zuhört, die genug Geschichten zur Geschichte auf Lager haben, dabei Besonderheiten der Stadt wie – jawohl! – Einhörner und Mauerbären ans Licht bringen. Ebenfalls im „Lampen-Licht“ die alte Wasserkunst am Landtag, in der Flussgötter eine zentrale Rolle spielen, wie Guide Feliz Wulf erzählt. Ob diese sich der Ex-Landtagspräsidentin Gabriele Andretta gezeigt haben, ist nicht überliefert. Aber wäre die Sozialdemokratin an diesem Abend mit den letzten Koffern ausgezogen, hätte diese Menschengruppe ihr zumindest den Weg geleuchtet.

„Die einen sind im Dunkeln. Und die anderen sind im Licht. Und man sieht die im Lichte. Die im Dunkeln sieht man nicht.“ Bertolt Brecht hätte es sicher auch begrüßt, dass man mit „Stolpersteinen“ auch jene sichtbar macht, die die Nazis unsichtbar machen wollten. Guide Elena Herrmann hat sich einen Stolperstein herausgesucht, der an einen besonders schlagfertigen jungen Mann erinnert.

Altstadt: Auch hier zeigt die Flashlight-Tour Dinge, die tagsüber oft im Verborgenen sind. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Immer dem „Roten Faden“ nach gehts in die wundersame Welt der Altstadt, die schon bei Tageslicht einen besonderen Zauber ausübt. Eigentlich fehlen jetzt nur noch die Geschichten am Lagerfeuer, etwa wenn die Finnen beim Weihnachtsmarkt hier am Ballhof wieder Lachs braten und Glögi ausschenken. In der Weihnachtszeit allerdings gibt es diese Führung nicht, dafür kann man Gutscheine unter den Weihnachtsbaum legen.

Hier kann man buchen

Bisher werden acht leuchtende Spaziergänge angeboten, die Flashlight-Tour kann über die Seite hannover.de gebucht werden. Bis zu 20 Personen gehen für 13 Euro eta zwei Stunden mit. Extra gebuchte Gruppen zahlen 130 Euro.

Von Petra Rückerl