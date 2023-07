﻿Weydandt, Cerullo, Erstmann: Hannover-Promis feiern im Seesalon Maschseefest-Start

Hannover. Nicht nur das Maschseefest wurde am Mittwochabend feierlich eröffnet. Auch der Madsack-Seesalon feierte seinen ersten Abend. Rund 100 Prominente aus Hannovers Politik und Stadtgesellschaft stießen in exklusiver Atmosphäre direkt am Wasser auf drei Wochen Maschseefest an. Unter den Gästen: Finanzdezernent Axel von der Ohe, Jazz-Club-Chefin Vanessa Erstmann, Staatssekretärin Sabine Tegtmeyer-Dette, Schauspieler Adriaan van Veen, TV-Bäcker René Oliver, Asphalt-Chefin Katharina Sterzer, Herrenausstatter Rolf Eisenmenger, Flughafenchef Martin Roll, Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf und NDR-Moderatorin Christina von Sass – direkt aus dem TV-Studio.

Luden in den Seesalon: HAZ-Chefredakteurin Dany Schrader (rechts) und NP-Chefredakteur Carsten Bergmann mit ihrem Gast Marlena Robin-Winn. © Quelle: Rainer Dröse

Eingeladen hatten HAZ-Chefredakteurin Dany Schrader und NP-Chefredakteur Carsten Bergmann Dany Schrader. „Herzlich willkommen am schönsten Spot, den es auf dem Maschseefest gibt“, begrüßten die beiden die Gäste.

Extra fürs Fest aus dem Urlaub gekommen

Schauspieler Adrian van Veen freute sich auf den Abend: „Ich komme so gerne in den Seesalon, weil ich hier so gut abschalten kann, einen wunderschönen Blick auf den Maschsee habe, tolle Menschen treffe und bei entspannter Atmosphäre den Sonnenuntergang sehen kann.“

Gute Stimmung: Jazzclub-Chefin Vanessa Erstmann (von links), TV-Bäcker René Oliver und Influencerin Miriam Behrens. © Quelle: Rainer Dröse

Zwar war das Wetter nicht hochsommerlich, aber die meisten hatten bereits Sonne im Urlaub getankt. Maritim-Direktor Dirk Breuckmann war gerade erst in New York. „Extra fürs Maschseefest sind wir zurückgekehrt“, erzählte er. Ariana Jablonka machte es umgekehrt: „Das ist die schönste Zeit des Jahres in der Stadt – da bleibe ich in Hannover und bin zum Maschseefest immer hier“, sagte die Chefin vom Klavierhaus Döll. Zoo-Direktor Andreas Casdorff ist gerade von Korfu zurückgekehrt, die Insel ist stark von Waldbränden betroffen: „Ich habe die Flammen gesehen.“

Gute Gespräche: Maschseefest-Chef Hans Nolte (links), Diskotheken-Betreiber Martin Polomka und Kathrin Badorrek. © Quelle: Rainer Dröse

Herrenhäuser-Direktor René Hagemann hat eigentlich im Sommer Urlaubssperre: „Für uns ist diese Jahreszeit Hochsaison!“, sagte er und fügte an: „Aber ein paar Tage war ich doch jetzt auf Fehmarn“. In New York hat er mit seiner Frau Sabine den zehnten Hochzeitstag verbracht. „Wir haben auch in New York geheiratet!“

Abends in den 30. Geburtstag gefeiert

Adis Ahmetovic hatte an dem Abend noch etwas Besonderes vor: Er feierte in seinen 30. Geburtstag hinein. „Als Kind war es immer kein gutes Datum – alle Freunde waren in den Sommerferien verreist. Aber heute ist es perfekt: Ich feier jetzt immer auf dem Maschseefest – und hier sind genug Menschen!“