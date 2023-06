﻿So feiern Promis in Hannover das erste Konzert von Helene Fischer

Die Halle ist voll, die Logen sind es auch: Einige Menschen aus Hannovers Stadtgesellschaft haben sich das erste Konzert von Helene Fischer (38) in der ZAG-Arena nicht entgehen lassen. Wir haben mal einen Blick in die VIP-Logen geworfen.

Hannover. Für ihn gibt es gerade nicht viele Künstlerinnen, die ihr das Wasser reichen können: „An fünf Abenden die Arena zu füllen spricht für sich, sie ist einfach eine Ausnahmekünstlerin“, sagte Holger Bock (56) über Helene Fischer (38). Der Gilde-Chef hat viele Gäste eingeladen, die erste von fünf Shows in der ZAG-Arena zu erleben: „Es sind Kunden dabei, Freunde des Hauses, Geschäftspartner“. Die Nachfrage nach dem Event war so groß, dass sich der 56-Jährige entschieden hat, den Eröffnungsabend in größerer Runde zu feiern. „Bisschen schnacken und viel Show.“ Sein Lieblingslied ist übrigens „Achterbahn“ – mit der will er auch während des Schützenfestes ein paar Runden drehen.