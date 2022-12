﻿So feiert die Waldorfschule Bothfeld in Hannover ihren 40. Geburtstag

Der kleine Ableger der Waldorfschule am Maschsee – die Waldorfschule Bothfeld ist inzwischen richtig groß geworden. Jetzt hat die Schule ihren 40. Geburtstag gefeiert – dabei ist sie eigentlich noch älter.

Bothfeld. Bauen, Bewegung und Bothfeld – das gehört für Henning Kullak-Ublick (67), bis 2021 langjähriger Sprecher des Bundes der Freien Waldorfschulen, einfach zusammen. Bei seiner Festrede zum 40-jährigen Bestehen der Waldorfschule Bothfeld lobt er den Geist der Freiheit, der ihn damals – Anfang der Achtzigerjahre – begeistert habe. Obwohl er dann später doch nicht in Hannover, sondern an der Waldorfschule Flensburg seine Lehrerkarriere startete, sei er immer wieder gern an die Waldorfschule Bothfeld zurückgekommen, sagt er. Jeder Besuch erfülle ihn mit Liebe.

Voller Liebe: Der Pädagoge Henning Kullak-Ublick und langjährige Sprecher des Bundes der Freien Waldorfschulen kennt die Waldorfschule Bothfeld schon seit 40 Jahren. © Quelle: Irving Villegas

Gegründet 1978, in Bothfeld seit 1982

Gegründet worden war die Waldorfschule Bothfeld als Ableger der Waldorfschule am Maschsee eigentlich schon vier Jahre vorher vom Ehepaar Peter und Brigitte Lampasiak. Beide hatten 2018 in der Schule mit 400 Gästen ihre 90. Geburtstage gefeiert. An ihren jetzigen Standort nach Bothfeld zog die Waldorfschule 1982.

Sehnsuchtsort: Till Ungefug ist Leiter der Freien Waldorfschule Bothfeld. © Quelle: Irving Villegas

Es seien auch andere Orte im Gespräch gewesen, berichtet Schulleiter Till Ungefug. Was wäre es wohl für eine Schule geworden, wenn sie sie nicht an der Weidkampshaide, sondern an der Sutelstraße unweit der Stadtbahnhaltestelle entstanden wäre, fragt er. Die Schule sei in den vergangenen vier Dekaden für viele Menschen jedenfalls eine Art Zuhause gewesen, sagt Ungefug, davon zeugten Begriffe wie „Sehnsuchtsort“ oder „Seelenheimat“, die ehemalige Schülerinnen und Schüler benutzt hätten.

Heute wie vor 100 Jahren: Eine Welt in Trümmern

Schülerinnen und Schüler ganz unterschiedlicher Jahrgänge führten bei der Jubiläumsfeier der Waldorfschule Bothfeld etwas auf. © Quelle: Irving Villegas

Die Waldorfschule Bothfeld feiert ihren 40.Geburtstag am Standort mit einem ausgiebigen Programm – mit Kompositionen von Eric Satie, Adventssingen, Mitternachtspunsch und frühem Frühstück, mit Tanz, Zirkus und Musik, Filmen und Fotos – und eben dem Vortrag von Kullak-Ublick. Heute seien die Zeiten ebenso unsicher wie vor mehr als 100 Jahren, als Rudolf Steiner in Stuttgart die erste Waldorfschule gründete. „Nach dem Ersten Weltkrieg lagen Deutschland und Europa in Trümmern, es gab viel Verunsicherung, aber auch Verschwörungstheorien.“

Gedicht: Schüler rezitierten Goethe bei der Feier in der Waldorfschule Bothfeld. © Quelle: Irving Villegas

Der Mensch sei keine Maschine oder ein biologisches Wesen, das man optimieren müsse, sagt Kullak-Ublick. Es gehe auch nicht darum, die Bestie im Menschen zu bändigen, etwa über Noten. Grundlage der Waldorfpädagogik sei es, dass Kinder durch und mit anderen lernten, dabei seien sie nicht allein, sondern im Einklang mit den anderen Seelen. 90 Prozent der Krisen in der Schule entstünden dadurch, dass sich jemand nicht gesehen fühle.

Kein Wort zur Kritik an den Waldorfschulen

Auf die Kritik an den Waldorfschulen, wie sie von Jan Böhmermann in seiner Satriesendung "ZDF Magazin Royale" Ende November geäußert worden war, der ihnen unter anderem Nähe zu rechten Corona-Leugnern und Verschwörungsfanatikern vorwirft, geht der ehemalige Sprecher des Bundes der Freien Waldorfschulen nicht ein. Und auch Schulleiter Ungefug meint am Rande der Veranstaltung, dass die Kritik nicht neu sei. Derartige Vorwürfe gebe es schon seit Jahren immer wieder, man habe die alle aber entkräftet.