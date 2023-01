Gymnasium, IGS oder Oberschule? So finden Sie die richtige Schule für Ihr Kind - alle Infos für Hannover und das Umland

Die Entscheidung für eine weiterführende Schule ist nicht einfach. Welche Schwerpunkte soll das Kind erlernen? Bietet die Schule auch wirklich das, was den Eltern wichtig ist? Wir helfen bei der Entscheidungsfindung: Im großen Überblick über alle weiterführenden Schulen in Hannover und dem Umland.

Alle Schwerpunkte, alle Adressen, alle Besonderheiten: Der aktuelle HAZ-Überblick über alle weiterführenden Schulen der Region hilft Eltern bei der Wahl der richtigen Schule für ihr Kind.

Was ist Ihnen wichtig? Die HAZ-Tabellen weisen Ihnen den Weg

In den folgenden Tabellen finden Sie alle wichtigen Infos, aufgeteilt nach den Schulformen in der Region - und Sie können ganz einfach das suchen, was Ihnen persönlich am Wichtigsten ist. Geben Sie dazu einfach einen Begriff in das jeweilige Suchfeld ein, und automatisch sehen Sie die Ergebnisse. Suchen Sie etwa nach Schwerpunkten wie „Französisch“, nach „MINT“ oder „Musik“. Oder suchen Sie in den Tabellen nach dem Namen einer präferierten Schule oder einem Ort wie „Garbsen“ oder „Laatzen“.

