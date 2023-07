﻿Neue Anlage in Hannover: So macht Enercity aus Fäkalienresten klimafreundliche Heizenergie

Hannover. Wer glaubt, dass es in einer Klärschlammverwertungsanlage schrecklich stinkt, der hat sich geirrt. Nach Klärschlamm, also Ammoniak, riecht es nur in der Anlieferhalle und dem benachbarten Brennstoffbunker. Der Großteil des 33 Meter hohen Neubaus sieht aus wie ein ganz normales Fabrikgebäude. Überall Rohre, Schieber, Messgeräte – und in der Mitte ein großer, runder, aluverkleideter Brennofen.

Voraussichtlich bis September läuft die in Lahe neu errichtete Anlage im Probebetrieb. Dann soll sie als erster Baustein für den Kohleausstieg in Hannover fungieren. Bisher produziert das Kohlekraftwerk Stöcken den Großteil der Fernwärme, die in Hannover mehr als 30.000 Wohnungen beheizt sowie Büros, Krankenhäuser, Schwimmbäder und Schulen. Möglichst schon bis 2026 soll Stöcken abgeschaltet werden. Dazu sind mehr als ein Dutzend Ersatzanlagen nötig – die Klärschlammverwertung macht den Anfang.

Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Projekt.

Warum in Lahe? Die Anlage ist aus drei Gründen genau neben der Müllverbrennungsanlage „Energy from waste“ gebaut worden. Erstens war dort ohnehin Planungsrecht für Großindustrieanlagen. Zweitens braucht das Fernwärme-Rohrsystem an möglichst vielen Punkten der Stadt Einleitepunkte für frische Hitze und auf der anderen Stadtseite, in Stöcken, entsteht derzeit eine Altholzverbrennung. Drittens ist die benachbarte Müllverbrennung kürzlich mit einer langen Pipeline an das Fernwärmenetz angeschlossen worden – die Infrastruktur zum Einspeisen existiert also schon.

Was verbrennt die Anlage? Die Genehmigung der Behörden lautet für den Regelbetrieb ausschließlich auf Klärschlamm. Nur zum Neustart der Verbrennung, etwa nach Revisionen, werden andere Brennstoffe verwendet. Die Anlage ist ausgelegt auf 130.000 Tonnen angelieferte Klärschlämme im Jahr, also Fäkalienabfälle aus Kläranlagen, die etwas vorgetrocknet sind. Diese Masse wird in zehn bis 20 Lkw-Fuhren am Tag angeliefert. In der Anlieferhalle herrscht leichter Unterdruck, damit weniger Gerüche nach außen dringen. Knapp die Hälfte des Materials (56.000 Tonnen) kommt aus den hannoverschen Klärwerken Herrenhausen und Gümmerwald, der Rest aus einem Umkreis von maximal 200 Kilometern.

Brennt nasser Klärschlamm? Nein, er wird vor Ort final getrocknet. Die Besonderheit der Laher Anlage: Sie läuft im Regelbetrieb quasi energieautark. Zum Trocknen des Schlamms nutzt sie Abwärme aus ihrer Verbrennung. Für die Pumpen und Aggregate verwendet sie Strom aus eigener Erzeugung.

Rauchgas wird 850 Grad heiß – und erhitzt Wasser

Ist Klärschlammverbrennung schwieriger als Fossilverbrennung? Tatsächlich ist der angelieferte Schlamm hinsichtlich der Feuchte unterschiedlich und zunächst nicht brennbar. „Dadurch sind Vorgänge beginnend von der Trocknung bis hin zur Rauchgasreinigung ungleich komplexer als bei der Verbrennung fossiler Regelbrennstoffe wie etwa Erdgas“, sagt Enercity-Ingenieur Frank Ramthun, der den Aufbau der Anlage managt. Die einzelnen Klärschlammlieferungen werden in einem sogenannten Bunker mit 3100 Kubikmeter Fassungsvermögen gesammelt und dabei auch vermischt. Der Bunker dient zugleich der Vorratshaltung für mehrere Tage.

Wie heiß wird es im Ofen? Nach dem Trocknen wird das nahezu pulverförmige Material in den Ofen geblasen. Durch eine kleine Glasluke lässt sich ein Blick ins Innere werfen – aber man sieht eigentlich nur rot. 850 Grad heiß wird das Rauchgas. „Solche Verbrennungsöfen haben eine große Bauhöhe, damit das Rauchgas möglichst lange auf hoher Temperatur reagieren kann“, sagt Ramthun. Im benachbarten Dampfkessel kühlt sich das Rauchgas ab – und erhitzt dabei Wasser auf 430 Grad bei einem Druck von 61 bar für den Dampfkreislauf.

Heizenergie für 15.000 Menschen

Was passiert mit dem heißen Wasser? Das heiße Wasser ist gewissermaßen das Ziel der ganzen Arbeit. Es wird in einem geschlossenen Kreislauf in einen Wärmetauscher gegeben und erhitzt das Wasser, das durch Hannovers Fernwärmeleitungen fließt. 56 Millionen Kilowattstunden Wärme soll die neue Anlage abgeben – das entspricht nach Berechnungen von Enercity etwa dem Wärmebedarf von 5000 Haushalten oder bis zu 15.000 Menschen. Zugleich treibt der Dampf eine Turbine mit Generator an und erzeugt so Strom für den Betriebsbedarf. Er ist mit 1,6 Megawatt aber ein relativ kleiner Generator, weil der Fokus ja auf Fernwärme für Hannover und nicht auf Strom liegt. „Im Sommer werden wir etwas mehr Strom erzeugen, im Winter etwas weniger, weil dann die Fernwärme stärker gefragt ist“, sagt Betriebsleiter Sven Stolle.

Wie wird das Rauchgas gereinigt? In drei Stufen wird der gasförmige Verbrennungsrückstand gereinigt, bevor er an die Außenluft entlassen wird. Erst durchströmt das Gas einen Gewebefilter, der ein bisschen aussieht wie eine Ansammlung großer Staubsaugersäcke. Unter anderem werden dort Phosphate abgeschieden. Dann werden Kalkhydrat und Aktivkohle zugesetzt, an denen sich Schadstoffe wie Schwefel, Chlor und Flour anlagern, aber auch Schwermetalle wie Quecksilber. Die dritte Reinigungsstufe ist der Wäscher, in dem verbliebene Schadstoffreste herausgewaschen werden, diesmal aber mit Wasser. In dieser letzten Stufe wird erneut auch Wärme abgezweigt, die ebenfalls für Hannovers Fernwärmesystem genutzt wird.

So funktioniert Hannovers neue Klärschlammverbrennung von Enercity Ein Rundgang durch die Klärschlammverbrennungsanlage in Hannover-Lahe © Quelle: Tobias Woelki

Phosphor soll weitergenutzt werden

Was passiert mit den festen Resten? Enercity verspricht, dass durch die Monoverbrennung von Klärschlamm deutlich weniger Schadstoffe in die Umwelt gelangen. Man bleibe „weit unter den gesetzlichen Grenzwerten“, heißt es in einer Mitteilung. Ein Teil der festen Verbrennungsrückstände wird deponiert, ein Teil der Abwässer als Ammoniakkonzentrat für die Rauchgasreinigung der benachbarten Müllverbrennung weitergegeben. Der wertvolle Phosphor muss ab 2029 wiederverwendet werden. Enercity will das bereits ab 2025 ermöglichen. Nach Angaben eines Sprechers lassen sich jährlich etwa 1300 Tonnen Phosphor aus dieser Klärschlammverbrennungsanlage extrahieren.

Und warum ist Schlammverbrennung jetzt klimafreundlich? Klärschlamm gilt im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes als regenerativer Energieträger, weil er ohnehin anfällt und entsorgt werden muss. Früher hat man ihn flächendeckend als Düngerersatz auf Felder ausgebracht, was wegen des Schadstoffgehalts (Schwermetalle, Antibiotika-Rückstände etc) möglichst reduziert werden soll. Stattdessen wird er in der Regel verbrannt, aber meist nur zur Stromgewinnung. Die hannoversche Anlage ist die erste in Deutschland, die ausschließlich Klärschlamm zur Wärmegewinnung verbrennt. „Strom erzeugt man besser aus Solar- und Windenergieanlagen“, sagt Ingenieur Ramthun: „Brennstoffe wie Klärschlamm dagegen sind für die klimafreundliche Wärmeversorgung bestens geeignet.“ Das geht aber nicht, wenn die Verbrennungsanlagen weit weg sind von Großstädten mit ihrem Heizbedarf. Deshalb steht die Anlage mit Fernwärmeanschluss in Lahe.

