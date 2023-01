﻿Nach den Rodungen: So geht es jetzt an Hannovers Südschnellweg weiter

Hannover. Nach den von einem riesigen Polizeiaufgebot begleiteten Rodungen Anfang Dezember ist an Hannovers Südschnellweg Ruhe eingekehrt. Zusammen mit den Baufirmen, die für das Projekt den Zuschlag bekommen haben, bereitet die für das Projekt zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr den nächsten wichtigen Schritt vor: den Bau der Ersatzbrücke, die das marode Bauwerk über die Hildesheimer Straße ersetzen soll. Letzteres kann nur noch bis Ende 2023 genutzt werden.

Zu Details und dem konkreten Zeitplan will sich die Behörde aktuell jedoch nicht äußern. Der Prozess der Abstimmung mit den Baufirmen sei „in einem sehr frühen Stadium“. Deshalb könne das Ergebnis „nicht seriös vorweggenommen werden“, erklärt Sprecher Andreas Moseke.

Tunnelbauer mit Erfahrung auch aus Stuttgart 21

Den Zuschlag für den Bau der Behelfsbrücke, des Tunnels und auch für die Aufschüttung eines verbreiterten Südschnellweg-Damms – der mit rund 400 Millionen Euro teuerste Teil des Projektes – hat ein Firmenbündnis unter Führung des österreichischen Unternehmens Porr erhalten. Dieses gilt als Spezialist für den Bau von Tunneln. Porr hat sich unter anderem das Los für den Bau des mehr als neun Kilometer langen Fildertunnels gesichert, der zentraler Teil des Mega-Bahnprojektes Stuttgart 21 ist. Zudem errichtete das Unternehmen den knapp sieben Kilometer langen Finnetunnel, der Teil der Bahnneubaustrecke Erfurt–Leipzig–Halle ist. In Frankfurt baute Porr einen Tunnel für die Verlängerung der U-Bahn-Linie 5.

Referenzen, die offenbar auch die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr überzeugten. Sie lobt die „hervorragende Kompetenz“ der Unternehmen, die den Zuschlag bekommen haben. Darunter ist das hannoversche Abbruchunternehmen Hagedorn.

Wie breit wird es? Expertenrunde soll Fragen klären

Noch unklar ist, wie breit der Südschnellweg in der Leinemasch werden soll. Diesen Teil des Vorhabens hat das Land entgegen der ursprünglichen Planungen erst einmal ausgeklammert. Der neue Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) will beim Bund erreichen, dass die Eingriffe in die Natur reduziert werden. Er war Ende Dezember mit einer Delegation in Berlin, zu der auch Kritiker des Projektes gehörten.

Laut Ministeriumssprecherin Carolin Oppermann soll in der Woche ab dem 16. Januar erstmals eine Expertenrunde zusammenkommen, an der Vertreter von Bund, Land, Stadt und Region, aber auch Kritiker und Befürworter des Südschnellwegausbaus teilnehmen sollen. Diese hat den Auftrag, offene technische Fragen zu klären und die Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Klimaschutz zu prüfen. Ergebnisse sollen Ende Februar vorliegen.

Protestcamp am Südschnellweg soll bleiben

Die Gruppe „Ende Gelände Hannover“, die das Protestcamp „Tümpeltown“ aufgeschlagen hat, will trotz Aussetzung der Rodungen in der Leinemasch in diesem Winter und den Gesprächen mit dem Ziel einer klimaverträglicheren Lösung weiterhin die Stellung am Südschnellweg halten. „Wir bleiben so lange, bis unsere Forderungen erfüllt werden“, sagt ein Sprecher. Dazu gehörten ein „echtes Moratorium“ und die Aussetzung aller Straßenbaupläne in Niedersachsen, bis diese von einer unabhängigen wissenschaftlichen Instanz auf ihre Vereinbarkeit mit globalen und sozial gerechten Klimazielen geprüft werden.

Soll bleiben: Das Protestcamp „Tümpeltown“ am Südschnellweg. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Mahnwache der Gruppe „Leinemasch bleibt“ an den Sportplätzen in Döhren ist mittlerweile jedoch verschwunden – zumindest als Dauermahnwache. Laut Sprecherin Julia Förster soll diese ab 22. Januar zumindest sonntags wieder durchgeführt werden. Auch Protestspaziergänge soll es wieder geben. „Wir sortieren uns gerade und werden dann auch wieder die Öffentlichkeit suchen“, kündigt Förster an.