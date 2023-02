﻿So schmeckt es in „Mimi’s Thai Kitchen“ an der Hildesheimer Straße

„Mimi’s Thai Kitchen“ an der Hildesheimer Straße besticht mit frischer Küche, die Lust auf mehr macht. Vegetarische Kreationen stehen Fleisch- und Fischgerichten in nichts nach, zeigt unser Restauranttest.

Hannover. Manchmal, nach nahezu 350 Kostproben, frage ich mich in stillen Momenten, was denn da noch kommen soll. Und dann kommt doch immer wieder was Neues, weil jedes Lokal auf seine Weise sehr besonders ist. Bei Mimi’s Thai Kitchen an der Hildesheimer Straße geht es schon vor den Türen los. Fünf Minuten vor der Eröffnung wartet an einem Sonnabendmittag bereits eine Traube Gäste auf Einlass. Ich befürchte, dass wir uns auf eine längere Wartezeit in dem legeren Imbisslokal einstellen müssen. Aber nichts da. Wir bestellen und keine drei Minuten später, steht das erste Gericht am Tisch ­– und das hat rein gar nichts damit zu tun, dass hier irgendwer einen vorgekochten Bahnhofs-Reisnudel-Gemüsematsch husch husch aus Wärmewannen in eine Pappschachtel schaufelt. Im Gegenteil.