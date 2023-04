Neue Staufalle: So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Donnerstagmorgen

Hannover. Viele nennen den Donnerstag auch den Vize-Freitag – ein langes Wochenende mit dem Mai-Feiertag am Montag steht bevor. Aber noch gibt es zwei Arbeitstage, an denen die meisten Menschen in die Firma kommen müssen – und das ist bei der Verkehrslage oft gar nicht so einfach. Wie läuft es im Berufsverkehr? Hier unser Überblick:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So ist die Lage auf den Straßen (Stand 7 Uhr)

– Wichtig: Der Streik bei Regiobus ist beendet – die Busse fahren heute wieder planmäßig.

– Auf dem Messeschnellweg wird zwischen Kreuz Seelhorst und Mittelfeld in beiden Richtungen die Fahrspur auf einen Fahrstreifen verengt. Diese Baustelle dauert noch bis zum 27. Juni 2023. Bis dahin kommt es zu reichlich Staus. Wer kann, sollte diese Strecke meiden. Derzeit Stau zwischen Messe-Süd und Kreuz Seelhorst mit 15 Minuten Zeitverlust in Fahrtrichtung Norden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

– Den üblichen Stau gibt es auch wieder am Südschnellweg in Höhe der Baustelle Hildesheimer Straße. Dort derzeit 9 Minuten Verzögerung. Tendenz steigend.

– Noch eine Baustelle: Ab 21 Uhr wird die A7 zwischen Altwarmbüchen und dem Dreieck Hannover-Nord auf einen Fahrstreifen verengt. Das ganze dauert bis Freitagmorgen, 5 Uhr.

– Auf den übrigen Straßen in der Region Hannover läuft der Verkehr derzeit reibungslos.