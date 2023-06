So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Donnerstagmorgen

Kostenfrei bis 07:34 Uhr lesen

Kampagnenstart

In den Sommerferien 2022 wurde es mit den Blutkonserven in deutschen Kliniken richtig eng. Da sich das nicht wiederholen soll, startet das DRK eine bundesweite Kampagne. Der nächste Blutspendetermin in der Wedemark ist am 14. Juni in Mellendorf.