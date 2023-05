So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Donnerstagmorgen

Kostenfrei bis 08:03 Uhr lesen

Kriminalitätsstatistik 2022

Lebensmittel zu teuer? Senioren stehlen in Laatzen doppelt so häufig wie im Vorjahr

Einen sprunghaften Anstieg der Diebstähle verzeichnet die Polizei in Laatzen bei der Altersgruppe ab 60 Jahren. Was in der Kriminalitätsstatistik 2022 noch auffällt: In den meisten Fällen wurden von den älteren Menschen Lebensmittel entwendet.