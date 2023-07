Sperrung auf A2: So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Donnerstagmorgen

Hannover. Die erste „richtige“ Ferienwoche in Niedersachsen ist bald vorbei, nun steht aber für die (noch) zu Hause gebliebenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erst einmal noch der Donnerstag auf dem Programm. Für viele von ihnen geht es wieder mit dem Auto zum Job, es drohen altbekannte und neue Staufallen.

Ferienzeit ist eben auch die Zeit der Bauarbeiten. Auf allen Schnellwegen rings um die City wird gearbeitet. Wie die Lage auf den Straßen der Region ist, darüber haben wir Sie in unserem Überblick über den Berufsverkehr auf dem Laufenden (Stand: 8.05 Uhr).

Übersicht: Die Situation im Berufsverkehr in Hannover

Nach einem Großeinsatz in der Nacht ist die A2 zwischen Garbsen und Hannover-Herrenhausen in Richtung Berlin noch immer für die Aufräum- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Es staut sich auf einer Länge von über zwölf Kilometern. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, das Gebiet möglichst weiträumig zu umfahren.

Und das tun sie. Dadurch sind die Straßen im Nordwesten der Region extrem voll. Die Gutenbergstraße ist ebenso dicht wie die Alte Ricklinger Straße, die Hannoversche Straße/Garbsener Landstraße, die Stöckener Straße sowie die B441.

Wer die Autobahn früher verlässt, versucht es ab Bad Nenndorf über die B65. Entsprechend kommt es auch auf dieser Route zu deutlich spürbaren Verzögerungen.

In unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle auf der A2, auf dem Westschnellweg, wird im Bereich Jädekamp die Fahrbahndecke saniert. Hier ist in beiden Fahrtrichtungen einiges an Geduld gefragt. Aktuell dauert es in Richtung Hannover ab Berenbostel zwölf Minuten länger. In Richtung Nienburg sieht es nicht besser aus, hier beträgt der Zeitverlust sogar fast 20 Minuten.

An der B443 wird nach Kampfmitteln gesucht. Zwischen der Einmündung der L388 Richtung Wülferoder Straße sowie Auffahrt zum ADAC-Gelände in Rethen wird der Verkehr von einer Ampel geregelt, es geht nur wechselweise und einspurig voran. Einige Minuten mehr einplanen.

Weiter geht’s auf dem Messeschnellweg: Der Verkehr stockt hier aktuell in Richtung Norden beim Einfädeln vor der Baustelle zwischen Mittelfeld und Seelhorster Kreuz, der Zeitverlust beträgt ungefähr fünf Minuten. In der Gegenrichtung sind es knapp zehn Minuten.

Fahrspuren fehlen auch auf dem Südschnellweg, weshalb der Verkehr hier regelmäßig zwischen dem Seelhorster Kreuz und Ricklingen stockt. Jetzt kommt noch der Einsatz auf der A2 mit seinen Auswirkungen hinzu. Aus Ricklingen kommend dauert es gerade 14 Minuten länger.

