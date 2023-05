So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Freitagmorgen

Eurovison Song Contest

Keyboarder Gerrit Heinemann aus Hannover ist mit Lord of the Lost beim ESC-Finale dabei

Seit sie den Vorentscheid für den Eurovision Song Contest gewonnen haben, sind die Jungs von Lord of the Lost in aller Munde. Mit Keyboarder Gerrit Heinemann (36) ist sogar ein Musiker aus der Region Hannover dabei. Wir haben mit ihm über seinen Spitznamen, übers Schminken und Stippvisiten in die Heimat gesprochen.