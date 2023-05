So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Freitagmorgen

Kostenfrei bis 08:00 Uhr lesen

Eröffnung ohne Starkoch

Am 5. Mai geht es los: So schmeckt es in Steffen Hensslers Sushi-Bar „Happi“

Wochenlang wurde gebaut, nun ist es so weit: In Hannover macht am 5. Mai um 12 Uhr „Happi by Henssler“ auf. Die Gastro-Brüder Steffen (50) und Peter Henssler (39) schaffen es nicht zur Eröffnung, haben aber schon „Familie und Freunde“ zu einem Testlauf an die Lister Meile eingeladen. Uns haben die Hensslers erzählt, wie es war!