So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Freitagmorgen

Kostenfrei bis 08:00 Uhr lesen

Hannovers Stadtteams

Für die drei Landesligisten aus dem hannoverschen Stadtbereich stehen am Wochenende richtungsweisende Spiele an. Den Anfang macht der HSC bereits am Freitag, Niedersachsen Döhren muss tags darauf auswärts ran – und spricht schon von einem Entscheidungsspiel. Der OSV ist am Sonntag gefragt.