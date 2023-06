So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Mittwochmorgen

– Auch auf dem Südschnellweg kommt es aus Richtung Westen vor der Fahrbahnverengung an der Baustelle Hildesheimer Straße zu einem Stau. Bitte langsam an das Stauende heranfahren.

– Zwischen 18 Uhr und 22 Uhr findet in Hannover die „Skate by Night“ statt. Die Tour beginnt in der Innenstadt und führt über die Nordstadt nach Herrenhausen und Vinnhorst in das Gewerbegebiet Münchner Straße (Langenhagen, Godshorn). Von dort führt der Weg über die Vahrenwalder Straße und Hamburger Allee zum Ausgangspunkt. Durch kurzfristige Straßensperrungen kommt es in dieser Zeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.