So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Montagmorgen

Rückblick auf ein düsteres Verbrechen

Mord am Würmsee: Das müssen Sie zur Urteilsverkündung am Montag wissen

Zweimal schon musste der Termin verschoben werden: Nun aber könnte am Montag, 11. September, ein Urteil im Prozess um den mutmaßlichen Mord an Kerstin G. am Würmsee in Burgwedel fallen. Zuvor muss die Verteidigung noch am Landgericht Hannover plädieren. Lesen Sie hier, wie aus einem Vermisstenfall ein mutmaßliches Verbrechen wurde.