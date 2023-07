So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Montagmorgen

Hannover. Die Region Hannover startet in die neue Arbeitswoche – die für viele Menschen ein freudiges Ende hat: Niedersachsen startet in die Sommerferien. Erfahrungsgemäß wird es dann etwas leerer auf den Straßen. Aber wie ist die Lage am heutigen Montag? Hier unser Überblick:

Die Lage im Berufsverkehr in Hannover – Stand 9.10 Uhr

– Auf der B443 zwischen Pattensen und Sehnde gibt es Staus an der Baustelle an der Krauss-Maffai-Straße. Pendler kennen das schon: Etwas zeitiger losfahren.

– Auch auf dem Westschnellweg standen die Fahrzeuge vor der Klappenburgbrücke. Gegen 9 Uhr normalisierte sich die Verkehrslage wieder.

– Achtung auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg: In Höhe Kreuz Hannover-Ost lag ein Metallteil auf der Fahrbahn. Gegen 8.40 Uhr war die Gefahrenstelle beseitigt.

– Stau gab es schon am frühen Morgen auf dem Messeschnellweg in Fahrtrichtung Norden zwischen Messe-Süd in Alt-Laatzen und Bischofshol. Dort fädelte sich der Verkehr nur zäh in der Baustelle auf eine Spur ein. Gegen 9 Uhr rollte es dort wieder einigermaßen.

– Auch auf dem Südschnellweg wird es jetzt voller. Stau in beiden Richtungen an der Baustelle Hildesheimer Straße.

– Die Auffahrten an der Pferdeturmkreuzung sind stark belastet. Auch hier hilft etwas Geduld.

– Relativ störungsfrei lief der Verkehr am Freitag auf der A2 und der A37.

