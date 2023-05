So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Montagmorgen

Kostenfrei bis 08:00 Uhr lesen

Seelze

Gleich zwei Einbrüche meldet die Polizei in Seelze: In Letter haben Diebe Werkzeuge und Maschinen im Wert von geschätzt 17.500 Euro gestohlen, in Seelze wurde zum wiederholten Mal in einer Steinbildhauerei eingebrochen.