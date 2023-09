﻿Grüner wird’s nicht: So kann Hannover als grüne Stadt auch kulinarisch mehr aus sich machen

Hannover. Was ist Hannover? Was will Hannover sein? Selbstverständnis und Außenbild klaffen hier oft weit auseinander. Fakt ist: Immer wieder mal muss Hannover gegen ein vor allem andernorts verbreitetes eher dürftiges Image ankämpfen. Das aber lässt sich nicht einfach schnell mit einem neuen Slogan ändern. Es braucht Konkretes.

Nun haben wir das Glück, in einer Stadt zu leben, die bereits als eine der grünsten Städte des Landes gilt – es ist das große Thema unserer Zeit und geradezu ein Geschenk für die Weiterentwicklung des Standorts. Das gilt bis zur Kulinarik, die den Tourismus beflügeln kann, aber natürlich auch der Bevölkerung dient. Sogar der Bundesrat hat jüngst eine Gruppe für Ernährung gegründet, weil man weiß, welchen Einfluss eine Ernährungswende auf Umwelt und Gesundheit hätte.

In Hannovers innerstädtischen Projekten kommt dieses Thema jedoch bisher nicht zur Sprache. Dabei ist Urban Gardening, also die Nutzung städtischer Flächen für den Gartenbau, sprichwörtlich in aller Munde. Auch „Farm to table“ – damit ist der Warenwirtschaftskreislauf vom Acker direkt zur gastronomischen Verwertung gemeint – spielt eine immer größere Rolle. Will man als Landeshauptstadt Niedersachsens bei diesen großen Umbrüchen nur vom Spielfeldrand zusehen? Oder als eine der grünsten Städte Deutschlands vorausgehen und eine Vorreiterrolle beanspruchen?

Im Østergro-Dachgarten in Kopenhagen wachsen nicht nur Obst und Gemüse in luftiger Höhe, zu dem Garten gehört auch ein Restaurant. © Quelle: Handout Østergro

Schließlich stehen in Hannover viele große und kleine Projekte an, die zumindest einmal vor dem Hintergrund der Ernährung gedacht werden könnten: Die Erweiterung der Eilenriede etwa, das Marketinglifting im Tourismus, die Begrünung der Innenstadt – und was ist mit den leerstehenden Immobilen im Zentrum anzufangen? Das alles wäre eine Spielwiese für kreative Kulinarikprojekte. An Impulsen mangelt es jedenfalls nicht.

Ein Nahrungswald in der Eilenriede?

Erst im Juli beschloss der Eilenriedebeirat einstimmig, eine Ausweitung des Stadtwalds zu fordern – warum hier nicht mal kulinarisch denken? In den Niederlanden hat der Botaniker Wouter van Eck mit dem Nahrungswald „Ketelbroek“ ein zukunftsweisendes System mit Köstlichkeiten aus den gemäßigten Zonen rund um den Globus initiiert. Vor vielen Jahren kaufte er das zweieinhalb Hektar große Areal und trug dort mehr als 450 Spezies zusammen. Heute wachsen dort Dutzende Arten von Äpfeln, Beeren, Nüssen, Pilzen. Es gibt norddeutschen Sanddorn, sibirische Rosengewächse, japanische Nashibirnen, koreanische Pinienkerne oder Szechuanpfeffer. Der Miniatururwald dient als Lehr- und Lernraum, er wird auch von einem veganen Sternekoch für Küchenexperimente genutzt, aber vor allem laufen mittlerweile die Konzepte für eine Vergrößerung und sanfte Kommerzialisierung. Warum das alles? „Ich will die Welt retten“, sagt Wouter van Eck und lacht.

Vorbild für Hannovers Markthalle? Die „Markthalle Neun“ in Berlin-Kreuzberg. © Quelle: Paul Zinken/dpa

Baustelle: Markthalle

Die Markthalle kann man nur anhand der Biersorten dem Standort Hannover zuordnen, nicht aber anhand von Speisen oder Waren. Dabei zeigt ein Spaziergang über hiesige Wochenmärkte, dass bereits viele Landwirte und Lebensmittelproduzenten im Speckgürtel der Stadt zu finden sind. Es gibt Geflügel aus der Region, Rindfleisch, Eier, Milchprodukte, Gemüse, Obst, Honig. Wieso lassen sich die Waren dann nicht auch dort kaufen, wo sie hingehören, in die Markthalle nämlich? Man muss nur nach Berlin schauen, die „Markthalle Neun“ in Kreuzberg macht es vor: „Die schrittweise Wiederansiedlung des kleinteiligen Lebensmittelhandels und -handwerks auf der zuvor von Discountern dominierten Fläche bedeutet auch die Wiederaneignung der Halle als lebendigen Ort im Quartier“ – so heißt es auf der Internetseite. So finden auch themenbezogene Veranstaltungen oder Kinderkochkurse in der historischen Eisenbahnmarkthalle statt.

Gemüse kann auch aufs Dach

Grüner soll es auf Dächern und Fassaden in der Innenstadt werden, das ist längst beschlossene Sache. Und dann? Wieso wird nicht konsequent über nutzbare Dachgärten gesprochen? Sei es als Lehr- und Lernraum für Schulklassen, aber auch für ganz konkrete kleingärtnerische, agrarwirtschaftliche und gastronomische Projekte. Man schaue sich nur die Projekte in anderen Städten an: In Kopenhagen werden in der Dachfarm „Østergro“ gemeinschaftlich ökologische und regionale Lebensmittel angebaut. In Zürich wurde in „Frau Gerolds Garten“ ein winziges „Urban Gardening“-Projekt mit einem idyllischen Biergarten verbunden, zwischen den Häuserzeilen der Stadt. Im „De Kas“ in Amsterdam wird herausragende Gewächshausgastronomie umgesetzt. Und das „Nature Urbaine“ in Paris gilt als größte Rooftop-Farm Europas. Angesiedelt wurde es übrigens auf den Hallendächern des Messegeländes. Da gäbe es in Hannover ja durchaus Platz…

Im Restaurant des „Østergro“-Dachgartens in Kopenhagen, stilecht untergebracht in einem Gewächshaus, werden die Früchte des Gartens serviert. © Quelle: Handout Østergro

Leerstände in der City genussvoll nutzen

In Hildesheim und Wunstorf werden Salzwassergarnelen in einer Halle in einem Industriegebiet weitestgehend nachhaltig und klimaneutral gezüchtet. In Franken gibt es ein Tropenhaus, das mittels Abwärme einer Glasfabrik herausragende Tropenfrüchte kultiviert und Piranhas als Speisefische züchtet. Eins zu eins sind diese Beispiele nicht auf Hannover übertragbar. Aber eines lässt sich sagen: Solche Projekte brauchen Fläche – die es im Zentrum von Hannover gibt. Stichwort: Karstadt-Haus. Wie ließe es sich umnutzen? Mutige Gedankenspiele muss man sich trauen, wenn man über die Stadtgrenzen hinaus Aufmerksamkeit erregen möchte. Hannoversche Garnelen? Vor Ort produziert? Zu erwerben und verkosten in einer Meeresfrüchtebar an der Georgstraße? Oder ein Hain aus Papayabäumen in der obersten Karstadt-Etage, das Dach voll verglast, alles beheizt mit der Abwärme der umliegenden Gebäude? Oder warum nicht ein echtes Pendant zur Markthalle aufbauen?

Offenheit, Selbstbewusstsein und Wagemut braucht es an dieser und vielen anderen Stellen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen.

