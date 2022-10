﻿Drogenfahnder erzählt: So kommen große Mengen Kokain nach Hannover

Seitdem die Polizei die geheimen Botschaften der Rauschgifthändler entschlüsseln kann, kommen auch die Drogenbosse vor Gericht. Jetzt erzählte ein erfahrener Ermittler im Landgericht Hannover, wie die Bande um Caballero C. (43) aus Hannover in die „Champions League“ des Verbrechens aufstieg.

Hannover. Der internationale Drogenhandel ist viel größer, als selbst erfahrene Ermittler bislang angenommen haben. „Wir können wohl den Schmuggel von 23 Tonnen Kokain nach Deutschland nachweisen“, sagte ein Kriminalbeamter (62) am Mittwoch im Landgericht Hannover aus. Wenn man alle sichergestellten Chats der Täter auswerten würde, käme man in einen dreistelligen Tonnenbereich. „Aber irgendwann muss man sich beschränken, das haben wir mit der Staatsanwaltschaft so abgestimmt“, sagt der Ermittlungsführer. Es spricht von „Hunderttausenden Chats“, die ihm und seinen Kollegen in dem Großverfahren vorlagen.

Der erfahrene Drogenfahnder hat in der Verhandlung gegen Domenico M. (38) ausgesagt. Der mutmaßliche Dealer saß bereits 2015 mit Hannovers Drogenkönig Caballero C. (43) auf der Anklagebank und wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, ebenso wie die drei weiteren damals angeklagten Männer aus dem Raum Hannover. Damals mussten sie sich wegen der gescheiterten Einfuhr von 100 Kilo Koks verantworten. C. sitzt derzeit in Spanien im Gefängnis. Er wird als Hauptdrahtzieher der Einfuhr von 16 Tonnen Kokain (Marktwert 448 Millionen Euro) nach Hamburg eingestuft. Die Drogen wurden am 21. Februar 2021 im Hamburger Hafen sichergestellt – der größte Rauschgiftschmuggel Europas. Dirigiert aus Hannover.