﻿So läuft der Black Friday in Hannover

Der Black Friday lockt mit einer Flut von Sonderangeboten – sowohl im Internet als auch im stationären Handel. Auch in Hannover kommen Schnäppchenjäger zum Zug.

Ausgedehnt: In manchen Häusern ist aus dem Black Friday eine Shopping-Woche geworden.

Hannover. Eine Flut von Sonderangeboten zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts – mit diesem Konzept ist der sogenannte Black Friday, der am heutigen 25. November ansteht, in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Verkaufstage des Jahres geworden. „Wer sucht, kann auch in Hannover im stationären Handel echte Schnäppchen finden“, sagt Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft der Innenstadtkaufleute.

Wie so manches kommt der Black Friday aus den USA, wo der Tag nach dem Thanksgiving-Donnerstag zum Super-Einkaufstag gemacht wurde. Zunächst geschah das im Internet, dann hat der stationäre Einzelhandel die Sache aufgegriffen. „Man erkennt generell einen seit Jahren wachsenden Trend zur Schnäppchenjagd, der mittlerweile alle Branchen erfasst hat“, sagt Prenzler.

Die Großen drehen das große Rad

Es sind vor allem die überregionalen Ketten, die werbemäßig das große Rad drehen. Galeria Kaufhof etwa nennt das Ganze Black Shopping und will Kunden mit Rabatten in seine Häuser locken. Vorn dabei sind auch die Elektronikhäuser wie Saturn.

Auffällig ist, das manche den Begriff Black Friday vermeiden und gezielt Kunden ansprechen, die in die Geschäfte gehen wollen. Die Ernst-August-Galerie am Hauptbahnhof etwa propagiert den Black Price Day. „Sichere Dir die besten Angebote, warte nicht erst auf die Paketzustellung“, wirbt das Haus mit seinen rund 150 Fachgeschäften auf der Internetseite.

Andrang: 2019 war die Stadt beim Black Friday rappelvoll. © Quelle: Samantha Franson

Die City wird voll

Eine Aktion wie in Lüneburg, wo Geschäftsleute gemeinschaftlich den Best Friday ausgerufen haben, plant die City-Gemeinschaft nicht. Sie hat ihre Werbeaktivitäten auf die sozialen Medien beschränkt. „Die Stadt wird ohnehin voll, das hat sich in der Vergangenheit bewiesen“, sagt Prenzler, der allein schon aus diesem Grund dem Black Friday grundsätzlich etwas abgewinnen kann.

Für die inhabergeführten Geschäfte in Hannover gilt das irgendwie auch, aber Euphorie geht anders. Das Mode- und Wäschehaus I.G. von der Linde am Platz der Weltausstellung macht spezielle Angebote mit Rabatten zwischen 20 und 50 Prozent, die aber nur im Geschäft gewährt werden. Geschäftsführer Sebastian Rechenbach sieht es ähnlich wie Prenzler: "Der Black Friday belebt die Stadt und lenkt Aufmerksamkeit auf den Handel und den Weihnachtsmarkt."

Umgetauft: Caroline Prenzler hat in der Parfümerie Liebe den Black Friday zur lovely Week verlängert. © Quelle: Michael Thomas

Manche dehnen die Aktion aus

Gegenüber hat die Parfümerie Liebe die Aktion gleich auf eine ganze Woche ausgedehnt und folgt damit dem Beispiel einiger überregionaler Anbieter. „Das bringt mehr als ein Tagesangebot“, sagt Geschäftsführerin Caroline Prenzler. Bei der sogenannten lovely Week gibt es noch bis zum Sonnabend 30 Prozent Nachlass auf Duft- und Pflegesets.

Jürgen Weitz vom gleichnamigen Geschäft für hochwertige Haushaltswaren und Tischkultur an der Georgstraße zählt zu den Kritikern des Black Fridays. „Da wird viel Zukaufware an die Kunden gebracht, manchmal führt das die Verbraucher in die Irre“, sagt er. Ehrlicher für die Einkäufer seien seriös kalkulierte, langfristige und nachhaltige Angebote. Ganz verschlossen hat sich Weitz dem Black Friday aber auch nicht. Im Onlineshop gab es Schnäppchen auf einige ausgewählte Produkte. Sollten die nicht alle abgesetzt werden, wird Weitz sie auch im Ladengeschäft zu den Rabatten verkaufen.

Auch auf der Lister Meile machen Geschäfte mit

Auf der Lister Meile verzichtet die Aktionsgemeinschaft auf eine zentrale Kampagne. „Einige Händler machen aber Angebote“, sagt der Vorsitzende Dirk Eberitzsch von der Buchhandlung Leuenhagen und Paris. Er selbst ist ebenso wie der gesamte Buchhandel wegen der Preisbindung für Bücher mit eingeschränktem Handlungsspielraum unterwegs. „Wir werden schöne Adventskalender zu Vorzugspreisen verkaufen“, kündigt er an.

In Hannover ergibt sich noch die Konstellation, dass auf den Black Friday der Gratis-Fahren-Tag im öffentlichen Nahverkehr folgt. Die Aktion dient nicht nur der Werbung für den Nahverkehr, sondern auch der Belebung des Innenstadthandels. Dass beide Veranstaltungen einander kannibalisieren, erwartet Kaufleute Geschäftsführer Prenzler nicht. "Wir hatten diese Abfolge schon im Jahr 2019. Da war die City an beiden Tagen voll, und es wurde auch gut gekauft", sagt er. Im Übrigen stehe zu erwarten, dass die Geschäfte ihre Sonderangebote vom Freitag auch noch einen Tag später aufrecht erhalten.