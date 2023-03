﻿Aufräumen unter Wasser: Frühjahrsputz im Sea Life

Hannover . Auf einmal wird Leonardo in die Luft gehoben und vor etwas abgesetzt, das wie eine kleine Autowaschanlage aussieht. Langsam kriecht er hindurch und schrubbt seinen Rücken genüsslich an den Bürsten. Leonardo ist eine Köhlerschildkröte, und sein Panzer ist nicht das einzige, das an diesem Tag im Sea Life gepflegt wird. Der große Frühjahrsputz in der Unterwasserwelt steht an, und die Aquaristen bringen alle Becken und Gehege auf Vordermann. „Aber natürlich putzen wir diese täglich“, erklärt Biologin Heike Zinke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Unterwassersauger: Das Rochenbecken wird gereinigt. © Quelle: Florian Petrow

An diesem Tag ist allerdings mehr zu tun als sonst. Auf dem Plan steht auch das Säubern der Rochenlagune. Dafür steigt einer der Mitarbeiter mit einer Wathose zu den Rochen ins Wasser, ausgestattet mit einem speziellen Unterwassersauger und einer Saugglocke. Damit saugt er das dreckige Wasser aus dem Becken. Ein Filter sorgt dafür, dass der Sand dabei wieder zurückfällt. Die Tiere scheint das nicht zu stören, im Gegenteil: Sie schwimmen weiter ihre Runden.

Doch nicht alle Rochen im Sea Life sind so aktiv. Die Blaupunktrochen liegen gerne auf dem Beckenboden rum. Aufgrund ihres Giftstachels müsse man aufpassen, so Zinke. „Es hat aber noch nie einen Unfall beim Putzen gegeben.“ Als die Arbeit getan ist, sind die Scheiben eines Aquariums an der Reihe. Ein Starkmagnet säubert das Glas. „Das wird immer vor den Öffnungszeiten gemacht, da er Herzschrittmacher der Besucher aus dem Rhythmus bringen kann“, sagt Zinke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verspielt: Oktopus Otto klammert sich an Spülbürsten fest. © Quelle: Florian Petrow

Otto der Oktopus ist ein lustiger Gefährte. Als die Aquaristen Spülbürsten zum Säubern seines Beckens ins Wasser halten, klammert er sich mit seinen Tentakeln daran fest. „Er ist sehr neugierig. Für ihn ist das ein Spielzeug. Der ist sowieso der Knaller“, meint die Biologin. Sehr arbeitsintensiv hingegen seien die Korallenbecken. „Dort werden sehr viele Algen produziert, welche entfernt werden müssen“, so Zinke. Deshalb würden diese Becken am meisten Arbeit machen. Doch am Ende lohnt sich der Frühjahrsputz – und Leonardo, Otto und Co können gepflegt in ihren sauberen Becken weiter Besucher begeistern.