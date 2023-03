﻿Testphase beendet: Maschsee-Kiosk am Nordufer will bei Mehrweggeschirr bleiben

Einwegverpackungen sind für Stefan Herzlieb einfach nicht mehr zeitgemäß: Nach einer vierwöchigen Testphase zieht der Betreiber des Kiosks am Maschsee in Hannover Bilanz. Künftig will er ganz auf Plastikmüll verzichten, obwohl das zu Einbußen führt.

Alles nur im Mehrweggeschirr: Nach seiner vierwöchigen Testphase will Stefan Herzlieb am Maschsee-Kiosk am Nordufer auch weiterhin völlig auf Einwegverpackungen verzichten.

Hannover. Vier Wochen lang hat Stefan Herzlieb (38) ausschließlich Produkte ohne Einwegverpackungen verkauft. Suppe und Pizza reicht der Betreiber des Kiosks am Nordufer des Maschsees konsequent auf Porzellantellern, Getränke gibt es in Gläsern oder Tassen. Der Kaffee zum Mitnehmen kommt im sogenannten Recup-Becher, bei dem 1 Euro Pfand fällig wird. Nach einem holprigen Start („Am ersten Tag wollten 60 Prozent der Kunden kein Mehrweggeschirr“) zieht er jetzt eine positive Bilanz: Zwar habe er Umsatzeinbußen von rund 20 Prozent gehabt, aber er will weitermachen und den Verlust notfalls in Kauf nehmen, der Umwelt zuliebe.

Den Kaffee gibt es am „Anleger Nord“ seit Ende Februar nur noch im Mehrwegbecher. © Quelle: Ilona Hottmann

Zum Dank gibt es Gratiskaffee am Maschsee-Kiosk

Ihnen gefällt es: Die Kioskkunden (v. l.) Morice Leds, Benjamin Wild, Tino Falke, Henrik Stich finden das Konzept mit Mehrweggeschirr sehr gut. © Quelle: Ilona Hottmann

Auch künftig werde es am „Anleger Nord“ nur Mehrweggeschirr geben, sagt Herzlieb. Und er freut sich über Kundinnen und Kunden, die ihm die Treue gehalten haben: Zum Dank gab es am Sonnabend für alle gratis Kaffee. Auch für die Müllsammler, die im Zuge der Aktion „Hannover putzmunter“ unterwegs waren und rund um den Maschsee Abfall einsammelten, gab es Freigetränke. Das habe schon Tradition, sagt Herzlieb. 2018 hat er den Kiosk als Pächter übernommen, auf saisonale und regionale Produkte setzt er von Anfang an.

Besucher Henrik Stich aus Hamburg sagt, dass die Mehrweg-Idee in Hamburg schon längst angekommen ist. © Quelle: Ilona Hottmann

Einwegverpackungen seien einfach nicht mehr zeitgemäß, findet er, wer die benutze, müsste eigentlich ein schlechtes Gewissen haben: „Das ist wie mit einer Zigarette, wenn man in der Öffentlichkeit raucht, ist einem unangenehm, so ist das auch mit Einwegverpackungen.“ Es gebe auch genügend Möglichkeiten, die wieder verwertbaren Kaffeebecher an anderen Stationen wieder abzugeben, gerade in der Südstadt und in der Innenstadt. Herzlieb hat die Annahmestellen auf einer Karte an seinem Kiosk aufgelistet.

Auf einer Karte sind die Becherannahmestationen aufgezeigt. © Quelle: Ilona Hottmann

Wer allen Umweltschutzgründen zum Trotz nicht auf den Wegwerfbecher verzichten wollen, der müsse eben zu einem der anderem Händler am Maschsee gehen, die noch nicht auf Mehrweg setzten, sagt Herzlieb. Dennoch hofft er, dass seine Offensive am See Schule macht.