﻿Verspätungen und Ausfälle nach Oberleitungsschaden: So läuft es am Hauptbahnhof

Hannover. „Der Zug fällt leider aus. Wir bitten um Entschuldigung.“ So hieß die Durchsage auch am Freitagmorgen noch oft im Hauptbahnhof Hannover – fast genau 24 Stunden, nachdem ein Eichhörnchen einen schweren Oberleitungsschaden im Bereich Bismarckbahnhof ausgelöst hat. Kräftige Verspätungen, Umleitung und etliche Zugausfälle sind die Folgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dennoch ist es um 6.45 Uhr am Hauptbahnhof voll – und vieles geht seinen gewohnten Gang. Die Menschen strömen zu den Gleisen oder schauen zweifelnd auf ihre Handys. Auffällig ist: Trotz der vielen Zugausfälle ist die Schlange am Informationsstand bei Weitem nicht so lang wie an den Essens- und Getränkeläden. Viele berichten, dass sie von den Zugausfällen nicht betroffen sind oder haben es so dermaßen eilig, dass sie keine Zeit für ein Gespräch haben.

Die meisten Bahnfahrenden haben sich informiert

Die Bahnsteige, an denen die ausgefallenen Züge eigentlich abfahren sollten, sind leer. Anders sieht es an den Gleisen aus, an denen Züge abfahren. Dort stehen viele mit Koffern bepackte Zuggäste. Vieles deutet darauf hin, dass sich die meisten Betroffenen bereits vorher informiert haben, ob ihre Bahn wie geplant fährt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Reparatur der Oberleitung, die durch ein Güterzug auf 500 Metern Länge abgerissen wurde, dürfte das Wochenende über andauern. Weitere Ausfälle und Verspätungen sind also programmiert.

Lesen Sie auch